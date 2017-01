In einer repräsentativen Befragung des Digitalverbands Bitkom gaben rund vier von fünf Unternehmen (78 Prozent) in Deutschland an, dass sie Partnerschaften mit anderen Unternehmen aus der Digitalwirtschaft oder klassischen Branchen eingegangen sind, um die digitale Transformation zu beschleunigen. Die beiden wichtigsten Gründe für diese Zusammenarbeit sind dabei der Wissenstransfer ins eigene Unternehmen (48 Prozent) sowie die Kostensenkung (45 Prozent). Mit deutlichem Abstand folgen als Motive, neue Märkte (27 Prozent) bzw. Kundengruppen (21 Prozent) zu erschließen. Nur rund jedes fünfte Unternehmen führte dagegen an, durch die Kooperationen neue Produkte oder Dienste entwickeln (20 Prozent) oder die Kräfte im Wettbewerb bündeln (18 Prozent) zu wollen.

Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder sieht diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen. "Viele Unternehmen setzen bei der Digitalisierung auf Kooperationen. Dabei geht es allerdings oft eher um die Auslagerung von Aufgaben zur Kostensenkung als um die Bündelung von Kräften und das gemeinsame Entwickeln innovativer Lösungen", erklärt er. "Um die digitale Transformation in Deutschland erfolgreich zu gestalten, brauche es aber mehr echte Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und dabei vor allem auch zwischen Global Playern, Mittelständlern und Start-ups.

Im Rahmen der Untersuchung befragte Bitkom Research 503 Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder von Unternehmen ab 20 Mitarbeitern. Dabei zeigten sich bei den Ergebnissen zum Teil deutliche Unterschiede zwischen den Unternehmensgrößen und Branchen. So arbeiteten unter den Unternehmen mit 500 und mehr Mitarbeitern 79 Prozent rund um die Digitalisierung mit anderen Firmen zusammen, unter denen mit 20 bis 99 Mitarbeitern waren es 76 Prozent. Und während im Handel 81 Prozent der Unternehmen und bei den Dienstleistern 80 Prozent mit anderen kooperieren, waren es in der Industrie laut Erhebung nur 71 Prozent.