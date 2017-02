Eines der großen Rätsel im Bewerbungsverfahren ist die Frage, warum Jobkandidaten und Arbeitgeber so schwer zueinander finden. Die Bewerber argumentieren oft mit dem Vorwurf an die Adresse der Unternehmen, dass sie ihre Stellenausschreibungen mit sehr vielen Skills und unklaren Begrifflichkeiten überfrachten, die den Jobinteressenten eher abschrecken, nach dem Motto: Mal sehen wer sich bewirbt, und vielleicht lässt sich der Interessent auch für eine andere Stelle noch einsetzen. Arbeitgeber haben oft den Verdacht, dass sich die Jobinteressenten zu wenig mit den ausgeschriebenen Stelle auseinandersetzen. Wir wollen nun genau wissen, was Sie sich als Bewerber von Arbeitgebern wünschen, welches die Mängel im Bewerbungsverfahren sind, was Sie am meisten nervt.

Machen Sie also mit bei unserem Projekt zur Verbesserung der Bewerbungsabläufe in großen deutschen Unternehmen. Was müssen Sie tun? Welches sind die Voraussetzungen? Sie sollten idealerweise zwischen zwei und zehn Jahren Berufserfahrung haben und entweder erste Erfahrungen als Software-Engineer gesammelt oder schon als erfahrener Infrastrukturarchitekt oder Projektleiter gearbeitet haben. Sie sollten bereit sein, wenige Basisinformationen über ihre professionellen Skills auf Anfrage mit uns zu teilen. Wir garantieren Ihnen absolute Vertraulichkeit und Anonymität.

Unser Projekt richtet sich an Interessenten, die gerade aktuell in Bewerbungsprozessen Erfahrungen sammeln, aber auch an solche Personen, die sich aktuell (noch) nicht aktiv bewerben. Auch Interessenten, die zur Zeit freiberuflich tätig sind, sind herzlich zur Teilnehme eingeladen. Wir honorieren die Erfahrungsberichte mit hochwertigen Prämien. Als Dankeschön winken Amazon-Gutscheine und drei zu verlosende iPads. Nehmen Sie teil - hier geht es zur Umfrage!