Auf der CeBIT vor Ort sind Konzerne wie Volkswagen oder die Deutsche Bahn, die bereits mit vielen jungen Unternehmen kooperieren und die Plattform nutzen, um ihre Aktivitäten zu präsentieren und sich weiter zu vernetzen.

Klare Ansagen und reine Luft in Bahnhöfen

Eines der Highlights am Stand der Deutschen Bahn in Halle 11 wird das Lautsprechersystem des Potsdamer Startups Holoplot sein, das Schallwellen gezielt auf beliebige Punkte im Raum fokussiert. "Damit lassen sich Bahnsteigansagen in Bahnhöfen verständlicher machen", sagt Roman Sick von Holoplot. "Reisende hören so, je nach Standort, klar und deutlich die für sie relevanten Informationen. Niemand muss sich mehr sorgen, dass er eine Ansage zu seiner Verbindung nicht mitbekommt."

Zudem finden die Besucher weitere Produkte und Services, die die Bahn mit Gründern entwickelt hat: Angefangen von einem neuen Service-Punkt in großen Bahnhöfen über einen autonom fahrenden Bus, der schon in Berlin und Leipzig getestet wurde, bis hin zur Mooswand. Eine spezielle Technologie versorgt diese bepflanzte Wand mit Wasser und Nährstoffen und sorgt so für reine Luft. Eingesetzt werden sollen solche Mooswände unter anderem in Bahnhöfen, um Wartebereiche angenehmer, grüner und schöner zu gestalten.