Wann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem Maschinen sich gegenseitig verbessern können und den Menschen dafür nicht mehr brauchen ("Singularity")? Was für die meisten von uns heute noch nach Science Fiction klingt, wird dank technischer Durchbrüche in Forschungsbereichen wie Machine Learning und Artificial Intelligence schon bald Alltag sein. Gestritten wird heute über das "Wann", nicht mehr über das "Ob". Und so groß das Thema auch klingen mag: Es ist nur ein Teilaspekt der bereits laufenden Transformation, in der sich alle Branchen und Unternehmen neu aufstellen werden. Und die IT spielt dafür eine maßgebliche Rolle.

Die digitale Gesellschaft

Richard David Precht ist heute der bekannteste aktive Philosoph in Deutschland. Wir haben ihn gebeten, mit den Besuchern unserer gemeinsam mit DellEMC und Intel initiierten Konferenz "The Next Now!" am 16. Januar 2017 in Berlin seine Sicht auf die digitale Transformation zu teilen. Wohin entwickelt sich die Gesellschaft? Welche Veränderungen kommen auf uns zu - und überwiegen die Vor- oder die Nachteile? Wie muss sich IT darauf einstellen, um Chancen für Mitarbeiter und Unternehmen zu ergreifen? Sicher ist: Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken, während weltweit die Weichen für die digitale Zukunftsgesellschaft gestellt werden.

Führung in Zeiten der Transformation: Der Mitarbeiter ist die wahre Mission

Eine zweite Perspektive, die bei "The Next Now" eine Hauptrolle spielen wird, ist die persönliche: Wie sieht unsere Arbeits- und Lebenswelt im digitalen Zeitalter aus? Was wird aus klassischen Führungsstrukturen und welche Qualifikationen werden wichtig, damit der Mitarbeiter stärker in den Fokus rückt? Wir freuen uns, mit Reinhard Sprenger den populärsten deutschen Autor von Management-Literatur und dazu einen der profiliertesten Führungsexperten in Berlin begrüßen zu können. Von Reinhard Sprenger können Teilnehmer erfahren, was die Transformation aus Ihrer eigenen Karriere, der ihrer Mitarbeiter und der Ihrer Kinder machen wird.

Unternehmen werden digitale Baustellen: Der Arbeitsplatz der Zukunft trägt entscheid zum Erfolg bei

Der dritte inhaltliche Schwerpunkt von "The Next Now" beschäftigt sich mit der Transformation der Unternehmen. Aktivitäten gibt es dort wahrlich genug: Konzerne setzen Plattform-Strategien auf, gründen Digital Labs und stellen die Customer Experience in den Mittelpunkt ihres Tuns. Doch immer schwingt die Sorge mit, ob die internen Veränderungen radikal und vor allem schnell genug sind, um disruptiven Herausforderern - oft aus anderen Branchen oder der Startup-Szene - die Stirn zu bieten. In Berlin werden Topmanager der deutschen Industrie über Fortschritte und Hemmfaktoren auf dem Weg in die digitale Zukunft sprechen.

Besuchen Sie The Next Now! Und heben Sie gemeinsam mit DellEMC, Intel und der COMPUTERWOCHE ein ungewöhnliches und unvergessliches Veranstaltungsformat aus der Taufe! In hochkarätig besetzten Panel-Diskussionen werden wir die Thesen der prominenten Redner diskutieren und kritisch hinterfragen. Machen Sie mit und melden Sie sich an! Lassen Sie uns darüber sprechen, wie die Herausforderung der digitalen Transformation zu einer Chance wird.

