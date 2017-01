Unter dem Motto "Miet mich!" startet Media Markt zusammen mit Grover ein Mietprogramm, bei dem Kunden Technikgeräte vom Elektrofachmarkt mieten können. Dabei bietet Media Markt zum Start rund 500 verschiedene Produkte aus den Bereichen TV und Audio, Entertainment, Smartphones, Wearables, Foto/Video sowie Haushaltsgeräte im Onlineshop an. Vermietet werden ausschließlich neue Geräte, die Nutzer im Online-Shop des Elektromarkts an dem Button "Mieten mit Grover" erkennen. Den Mietvertrag schließen die Kunden mit dem Berliner Start-up.

Alle Produkte sind zu 50 Prozent versichert, womit im Schadensfall die Hälfte der Schadenskosten für den Mieter fällig werden. Für normale Gebrauchsspuren kommt die Versicherung auf. Der monatliche Mietpreis beträgt nur einen kleinen Teil der Anschaffungskosten für das Gerät, die Mindestmietdauer beläuft sich auf einen Monat liegt. Lieferung und Rücksendung der Geräte sind für die Kunden kostenlos.

Wer beispielsweise mal mit dem Freundeskreis in die virtuelle Realität eintauchen möchte, bekommt das Oculus Oculus Rift VR-System für 69,90 Euro im Monat. Auch teure Premium-Smartphones wie das iPhone 7 (49,90 Euro/Monat) oder das Samsung Galaxy S7 Edge (59,90 Euro/Monat) kann man so vier Wochen lang ausprobieren, ohne gleich mehrere Hundert Euro hinblättern zu müssen.

Kaufen lohnt sich nicht

Wer ein Gerät bei Grover so lange mietet, bis die Mietzahlungen den ausgewiesenen Kaufpreis zu Beginn des Vertragsverhältnisses erreicht haben, muss noch drei weitere Monatsmieten berappen, um es dann gegen einen einmaligen symbolischen Preis von 1 Euro zu behalten. Wer ein Produkt schon vor Erreichen des ausgewiesenen Kaufpreises erstehen möchte, bekommt 30 Prozent der geleisteten Mietzahlungen als Rabatt - Beispiel: bei 600 Euro bereits bezahlter Miete sind es 180 Euro - auf den Kaufpreis angerechnet, der sich allerdings von der UVP des Herstellers ableitet. Ein Kauf eines Geräts über das Mietmodell von Grover lohnt sich also in der Regel nicht, besonders nicht bei solchen mit schnellem Preisverfall wie Smartphones.

Mehr zu den Mietwochen findet ihr auf der Aktionswebseite von Media Markt.

