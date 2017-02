IT-Sicherheit ist aus Sicht der CIOs in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) auch 2017 das wichtigste Thema. Das zeigt die aktuelleTrendstudie von Capgemini, die für das laufende Jahr soeben erschienen ist. Den Beratern zufolge wirft die EU-Datenschutzgrundverordnung ihre Schatten voraus, was viele Sicherheitsthemen auf die ersten Plätze der Agenda 2017 geschoben habe.

Hat die Bedeutung der IT-Security 2017 noch einmal leicht zugenommen, so gilt das auch für die weiteren Topthemen Daten, Interaktionen und Infrastruktur. Vor allem Letzteres hält Capgemini für bemerkenswert, war in den Jahren zuvor doch die IT-Infrastruktur als immer weniger relevant gesehen worden. Jetzt aber stellt die Digitalisierung veränderte Anforderungen an Flexibilität und Agilität. Sie eröffnet neue Dimensionen der Automatisierung, wodurch die Infrastruktur wieder zu einem Thema wird.

Unternehmen benötigen Kapazitäten, die sich schnell an- und abschalten lassen, entweder in den eigenen Rechenzentren und der Private Cloud oder bei einem Provider. Nur dann können sie agil entwickeln, testen und implementieren. Infrastruktur soll möglichst als automatisierter Self-Service zur Verfügung stehen, der die Sicherheits- und Datenschutzanforderungen im Unternehmen automatisch erfüllt. Oft erfüllen alte Strukturen diese Kriterien nicht, weshalbviele CIOs jetzt nach zukunftsfähigen Lösungen suchen.

Wie in jedem Jahr haben die Teilnehmer auch die Technologien bewertet. Hier gab es kaum Veränderungen.. Interessant sind aber die Veränderungen, was die Einschätzung und den Nutzungsgrad im Vergleich zu 2016 angeht. Vier der fünf ersten Plätze belegen Sicherheitsthemen, während sich drei der fünf unbedeutendsten Themen um Interaktion drehen.

Platz 1 der wichtigsten Technikthemen: Cloud-Security

Angesichts der stark gestiegenen Cloud-Nutzung ist die Bedeutung von Cloud-Sicherheit deutlich gestiegen. Auf der Skala von 1 (sehr wichtig) bis 5 (völlig unwichtig) kletterte der Wert von knapp 2,6 im Vorjahr auf jetzt rund 2,2. Hier wirkt ein EuGH-Urteil nach, das die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten von EU-Bürgern in den USA verbot und damit viele Unternehmen veranlasste, den Speicherort ihrer Daten und ihre Sicherheitskonzepte zu überdenken.

Darüber hinaus wurde die neue EU-Datenschutzgrundverordnung verabschiedet, in deren Rahmen einige Sicherheitsstandards angehoben werden. Sie müssen bis Mai 2018 umgesetzt sein. In Bezug auf die eigene Cloud sollten Unternehmen prüfen, ob ihre Sicherheitsmaßnahmen der neuen Verordnung entsprechen. In jedem Fall werden sie eine Datenschutz-Folgenabschätzung erstellen müssen. Diese sowie die sich daran eventuell anschließende Konsultation der zuständigen Aufsichtsbehörde werden den administrativen Aufwand erhöhen. Unternehmen werden zudem das angemessene Schutzniveau nachweisen und dokumentieren müssen. Außerdem gilt es zu testen, wie personenbezogene Daten bei Verlust schnell wiederhergestellt werden können.