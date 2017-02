Mit einer mit Sensoren ausgestatteten Einzelhandelsfiliale als Miniaturmodell geht Oliver Reulmann, Strategic Architect für Retail bei SAP, auf Messen und Kongresse, um Händler von den Möglichkeiten des Internet of Things für den Handel zu überzeugen.

Derzeit gibt im Wesentlichen vier Hürden auf dem Weg in die technologische Zukunft des Handels: Inselbetrachtung, zu viele Technologien, Datenschutz und konkurrierende Projekte.

Dabei ist der Einstieg in IoT-Projekte oft weniger kompliziert als gedacht: "Schon nach acht bis zehn Wochen lassen sich mit einer Quick-start Implementation erste Erfolge von IoT-Projekten sehen", so Hendrik Hilger, einer der SAP-Spezialisten, die an neuen technologischen Ansätzen für den Handel tüfteln.