In diesem Video vermitteln wir Ihnen Grundlagen der Finanzbuchhaltung in SAP Business One. Wenn Sie im Kontenplan arbeiten, gliedert sich dieser in Hauptebenen, Titelkonten und bebuchbare Konten. Sie sehen wie Sie Konten finden, sich das Kontenblatt anzeigen lassen, Kontoeigenschaften ändern oder ein neues Konto erstellen.