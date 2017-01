Fast täglich sickern neue Details zum neuen Samsung-Topmodell Galaxy S8 durch. Den Überblick über die bekannten Eckdaten und Informationen zu behalten, fällt da schwer. Auch, weil so viele widersprüchliche Angaben kursieren. Etwa um Launch-Termin des Smartphones: Nachdem Samsung zunächst angeblich eine Vorstellung im März oder April anberaumte, stand kürzlich wieder der MWC Ende Februar auf dem Release-Plan. Beides könnte stimmen, wie der schon in der Vergangenheit zuverlässige Informant Ricciolo in einem Tweet schreibt. Samsung wird das Galaxy S8 angeblich im kleinen Rahmen auf der Messe in Barcelona zeigen, aber erst am 29. März der Öffentlichkeit zeigen.

#S8 is READY & will be present to mwc,though NOT showcased to big public.. Little bird told me 3/29 , available w17, from 849 !!! #galaxyS8 — Ricciolo (@Ricciolo1) 16. Januar 2017

Seinen Marktstart soll das Flaggschiff in der 17. Kalenderwoche feiern, also in der Woche vom 24. bis 29. April. Auch einen Preis stellt der Informant in den Raum, angeblich geht es bei 849 Euro los. Das wäre ein stolzer Aufpreis gegenüber dem zum Marktstart 699 Euro teuren Galaxy S7 und sogar dem Galaxy S7 Edge, das 799 Euro kostete. Da Samsung wohl erneut mindestens zwei Ausführungen seines Top-Smartphones anbieten wird, dürfte ein weiteres Modell also an die Tausend Euro kosten.

Mit dabei: Frontkamera mit Autofokus, klassischer Klinkenanschluss

Nicht nur beim Preis würde sich Samsung am abgeschriebenen Galaxy Note 7 orientieren, auch der im Phablet erstmals eingesetzte Iris-Scanner wird wohl im Galaxy S8 vorzufinden sein. Daneben soll es laut einem aktuellen Bericht von ETNews eine 8-Megapixel- oder 16-Megapixel-Frontkamera mit Autofokus geben - angesichts der in Galaxy A5 (2017) und Galaxy A7 (2017) verbauten 16-Megapixel-Bildsensoren erscheint ein solcher auch für das Topmodell wahrscheinlich.

Weiterhin mehren sich die Anzeichen darauf, dass Samsung beim Galaxy S8 nun doch am Klinkenanschluss festhält: Android Police will aus eigener Quelle erfahren haben, dass eine handelsübliche 3,5-Millimeter-Buchse am Smartphone vorzufinden sein wird. Die Informationen von Sammobile, die im vergangenen Dezember eine Abkehr vom Klinkenstandard nahelegten, entstammten dem Blog zufolge noch aus der Planungsphase des Smartphones und wurden seitdem wieder geändert.

Für Hypochonder: S-Health-App soll Zugriff auf Symptomdatenbank bieten

Das für seine verlässliche Informationen bekannte Fanblog Sammobile liefert hingegen ein anderes neues Detail rund um das Galaxy S8: Das Smartphone könnte mit neuen Health-Features aufwarten. Die bekannte S-Health-App soll dazu Anbindung an eine Gesundheitsdatenbank erhalten, die der Nutzer nach Krankheitssymptomen und Medikamenten durchsuchen kann. Zudem ließen sich Arzttermine vereinbaren, Videokonferenzen mit Ärzten abhalten und Daten zur Entwicklung einer Krankheit oder gar Rezepte in der App speichern. Ob diese Features dann auch in Deutschland genutzt werden können, bleibt aber zu bezweifeln.

