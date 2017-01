Geschäfts-IT verstehen und sicher gestalten. Diesem- Anspruch widmen sich Dr. Bernd Pfitzinger und Dr. Thomas Jestädt in ihrem lesenswerten Buch "IT-Betrieb", das bei Springer erschienen ist. Der Großteil der IT-Kosten, 70 Prozent, entsteht durch Wartung und Betrieb, lediglich 30 Prozent der IT-Ausgaben in Unternehmen fließen in Weiterentwicklungen. Und totz aller Begeisterung für Apps und Cloud-Lösungen - das Herz einer jeden IT ist und bleibt ein sicherer Betrieb. Funktioniert er nicht, steht ein Unternehmen schnell still.

Erfreulich verständlich kommt das ansonsten spröde Thema im Buch daher. Weder spezielle Technologien werden erläutert noch technische Details vertieft. Vielmehr illustrieren die Autoren aus verschiedenen Perspektiven in vier Abschnitten

Wertbeitrag,

Struktur,

Alltag und

Werkzeuge des IT-Betriebs und was einen vernünftigen Betrieb der IT ausmacht, worauf es dabei ankommt.

Heute ist IT-Management eine normale Management-Disziplin. In den Unternehmen wird ihr aber, nicht zuletzt aus Sachunkenntnis, oft wenig Aufmerksamkeit zuteil. In Zeiten von Digitalisierung und Industrie 4.0 ein kritisches Strukturdefizit. Zum Teil verblüffende Praxisreferenzen unterstreichen die Brisanz des IT-Betriebs für den unternehmerischen Alltag. Betriebswirtschaftliche Aspekte wie Organisation, Finanzinstrumente und Personal werden in einen anschaulichen Zusammenhang gebracht zu den Erfolgsfaktoren der IT, etwa die Bedeutung von Dokumentation, Standardisierung, IT-Sicherheit und die Integration verschiedenster IT-Leistungen - etwa Cloud-Dienste - als eine Hauptaufgabe des IT-Betriebs.

Referenzwerke wie ITIL und COBIT sind berücksichtigt, aber auch kritisch hinterfragt; zu Recht etwa der konkrete Nutzen von ITIL für die Untenehmen beim Outsourcing. Trotz dieser und anderer sogenannter Best Practices kann von einer Standardisierung des IT-Betriebs noch immer kaum die Rede sein. Die einzelnen Disziplinen in der IT müssten dazu zunächst sich selbst, vor allem aber auch die Geschäftsbereiche verstehen. Wenn aber IT vom Rest des Unternehmens nicht verstanden wird, dann liegt es in der Verantwortung der IT-Organisation, sicherbare Änderungen herbeizuführen - angeführt vom IT-Management.

Die Frage nach dem Wertbeitrag der IT für ein Unternehmen stellt die Leitfrage im gesamten Buch dar.

Was macht den sichtbaren Mehrwert des IT-Betriebs für das Unternehmen aus?

Wie und wo, wenn überhaupt, erhöhen IT-Investitionen und Service-Innovation den Gewinn messbar?

Von der IT-Infrastruktur bis zu den Geschäftsprozessen wird dies über alle Fertigungstiefen der IT hinterfragt. Der Beraterspruch "IT doesn't matter" jedenfalls ist auf absehbare Zeit falsch.

Flott und manchmal auch humorig aus einer 360-Grad-Sicht geschrieben, führt das Buch IT-Betrieb zusammen, was ein IT-Manager heute wissen muss. Kluges Erfahrungswissen von Praktikern für Praktiker.