Einen Chief Happiness Officer gibt es bei Google seit über zehn Jahren, auch hierzulande haben sich etliche Startups einen solchen verordnet. Bei der Münchner IT-Beratung Pentland Firth Software tut jeden Monat ein anderer Kollege etwas Gutes für die anderen, der Vorschlag geht auf eine Mitarbeiterin zurück und wurde sofort in die Tat umgesetzt. Erste Maßnahme: "free hugs for all".

Den Einkaufswagen der Zukunft entwickeln

Fragt man Sanna Pohjalainen-Krall, was ihren Arbeitgeber ausmacht, braucht die Personalchefin nicht lange zu überlegen: "Wir ziehen alle an einem Strang und helfen uns gegenseitig, was zu unserem großen Zusammenhalt und der unglaublichen Atmosphäre beiträgt." Letztere ist locker, Anzugträger findet man nicht, nur wenige Mitarbeiter sind als Berater vor Ort beim Kunden, die meisten entwickeln, etwa das Whiz-Cart: Der Einkaufswagen der Zukunft erkennt dank integriertem Tablet die Waren in den drei Einkaufstüten selbst, das Scannen an der Kasse entfällt.

"Wir schauen nicht darauf, wo der einzelne arbeitet. Wir haben auch keine Zeiterfassung. Wichtig ist nur, dass die Arbeit getan ist. Darum sind auch Teilzeitmodelle bei uns kein Problem", sagt die gebürtige Finnin, selbst Mutter zweier Kinder. In den Büros gibt es Zimmer, in denen die Mitarbeiter Billard, Tischtennis, AirHockey oder auch Anki Overdrive, eine Carrera-Bahn für die Generation App, spielen können.

Zusammen lernen und feiern

Im vergangenen August arbeiteten noch 30 Mitarbeiter für Pentland Firth, im April werden es 52 sein. Angesichts dieses Wachstums ist es für Pohjalainen-Krall um so wichtiger, die lockere Atmosphäre zu bewahren und gleichzeitig alle einzubinden. "Wir schaffen viele Möglichkeiten, dass sich die Mitarbeiter regelmäßig sehen, austauschen, miteinander und voneinander lernen und zusammen Spaß haben. Das macht den Unterschied: die Arbeit geht leichter von der Hand, und neue Ideen entstehen immer wieder in einem solchen Umfeld", ist die Personalerin überzeugt. Eine dieser Ideen war der Chief Happiness Officer, eine andere eine Fahrradwerkstatt für Mitarbeiter.

Um den Zusammenhalt und den Austausch zu fördern, lädt das Unternehmen jeden Monat alle zum eintägigen Local Office Training ein. Hier informiert nicht nur die Geschäftsleitung, sondern jeder kann seine Themen und Ideen präsentieren. Neue Mitarbeiter stellen sich vor und lernen die Kollegen gleich besser kennen, zumal jedes Training mit einem gemeinsamen Essen sowie einem Film- oder Spieleabend endet. Dazu kommen 14tägige Cross-Team-Meetings, in denen jeder über aktuelle Projekte berichtet, sowie ein großes Teamevent im Jahr. Für zweieinhalb Tage fährt die ganze Firma dann zum Beispiel zum Geocaching nach Oberammergau oder in die Westernstadt Pullman City.

Auch sportlich schließen sich viele Mitarbeiter zusammen, was zusätzlich den Zusammenhalt stärkt: Ob zum Ski- oder Kanufahren, zum wöchentlichen Yoga um acht Uhr morgens oder als Firmenmannschaft, die beim Hindernislauf "Spartan Race" im Münchner Olympia Park antritt und weder Kletterpartien noch Schlamm scheuen sollte.

