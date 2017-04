Nach der Übernahme von Pebble durch Fitbit standen viele Käufer der Smartwatch vor einem Problem: Wie lange würde die schlaue Uhr noch vom Hersteller unterstützt werden? Fitbit sicherte zwar eine Unterstützung bis Ende 2017 zu, da Pebble jedoch auf viele Cloud-basierte Dienste zugreift, wäre die Uhr danach möglicherweise nutzlos für ihre Besitzer.

Nun hat Pebble ein Update für seine Smartwatches veröffentlicht, welches die Abhängigkeit der Uhren von den Servern des Unternehmens reduziert. Sollten die Pebble-Server also in naher Zukunft vom Netz gehen, können Anwender per Sideload dennoch neue Apps und Firmware-Updates aufspielen.

Wie sich diese Abkopplung auf Cloud-Dienste wie die Diktat-Funktion, das Versenden von Nachrichten oder das Abrufen von Wetterdaten auswirken wird, bleibt dennoch ungeklärt. Den Kontakt zum Kundenservice sowie die Wunschfunktion für neue Features hat Pebble im Rahmen des neuen Updates bereits aus der Companion-App entfernt. (PC-Welt)