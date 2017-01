Von Panasonic gibt es jetzt einen Akku zu bestaunen, der nur 0,45mm dick und zudem biegbar ist. Damit steht dem Einsatz in flexiblen Geräten oder biegbaren Displays nichts im Weg. Einzig die Kapazität ist bislang nicht so hoch. In Massenproduktion soll der Akku 2018 gehen.