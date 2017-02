Es gibt kaum eine IT-Abteilung, die nicht in irgendeiner Form kostenlose Open-Source-Software nutzt. Sie kommt bevorzugt in Webservern, E-Mail-Servern oder als Datenbank zum Einsatz. Doch was macht Open-Source- Anwendungen eigentlich so attraktiv? Ist sie auch für kleine und mittelständische Unternehmen eine echte Alternative zu kommerzieller Software?