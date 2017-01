Allerdings wird Nokia die Herstellung neuer Geräte nicht selbst verantworten, sondern lizenziert die Marke an das finnische Start-up HMD Global. Dort gab man sich in ersten Ansprachen bereits recht zuversichtlich, seinen Platz im aktuellen Geschehen zu finden - der Hersteller möchte international auftreten und Smartphones auf der ganzen Welt herausbringen. Eine große Rolle werden beim Comeback-Versuch wohl auch die Märkte in Entwicklungs- und Schwellenländern spielen, zu denen auch Malaysia zählt. Dort hat HMD Global offenbar schon seine Pläne einem Provider mitgeteilt, der diese wiederum auf einem Händlertreffen kurz vor dem Jahreswechsel den Anwesenden mitgeteilt hat.

Laut einer gezeigten Präsentationsfolie vom Netzbetreiber Avaxx, einem langjährigen malaysischen Partner von Nokia und Microsoft, ist in diesem Jahr mit sechs bis sieben neuen Smartphones unter der Nokia-Marke zu rechnen. Ab dem zweiten Quartal sollen erste Modelle erhältlich sein, bis Ende 2017 will HMD Global unter dem Motto "The Empire strikes back" ein buntes Potpourri aus Einsteiger-, Mittelklasse- und Highend-Smartphones unter der Flagge der Finnen herausbringen. Geteilt hatte diese Information ein malaysischer Händler über Beweisfotos auf seiner Facebook-Seite. Allerdings: Neue Smartphones waren bei dem Treffen nicht zu sehen - zumindest wurden sie nicht fotografiert.

Zu den geplanten Geräten ist bislang nur sehr wenig bekannt und die aktuell kursierenden Informationen bilden - durchsetzt von vielen Spekulationen - ein heilloses Durcheinander. Angeblich bereitet Nokia zwei Flaggschiff-Smartphones vor, die allerdings erst später im Jahr vorgestellt werden. Zu den ersten neu erscheinenden Modellen sollen hingegen die derzeit unter den Bezeichnungen D1C und E1 geführten Smartphones zählen, die möglicherweise jeweils in zwei verschiedenen Größen erscheinen. Das D1C deckt den Einsteigerbereich ab, das E1 soll mit einem Chipsatz aus der Snapdragon-600-Serie ausgestattet sein und demnach Mittelklasseausstattung bieten. Sie könnten bereits auf dem Mobile World Congress im kommenden Monat präsentiert werden.

