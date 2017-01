Sie sollten die Gelegenheit ergreifen, wenn sie, wie viele andere Verantwortliche in der IT, auch damit beschäftigt sind, die Legacy IT am Laufen zu halten und gleichzeitig immer neue Anforderungen der Abteilungen zu erfüllen. Dieser Spagat muss früher oder später zu Problemen führen - außer, Sie integrieren vollumfänglich Automatisierung und Orchestrierung in Ihre Infrastruktur.

Im Webcast kommt zur Sprache,

wie Sie ihre bestehende IT-Landschaft optimieren können und „predictable“ machen,

wie Sie Ihre bestehenden, oft handgefertigten Prozesse in eine moderne Service-Organisation überführen können,

wie Sie auf Lastspitzen gelassen reagieren können,

wie sie den Abteilungen neue Business Modelle ermöglichen können, um mehr Umsatz zu generieren.

Die Sprecher des englischsprachigen Webcasts sind Paul Miller, Senior Analyst Serving CIOS, Forrester Research UK sowie James Henry Business Development Manager, Hybrid IT, Hewlett Packard Enterprise EMEA.

