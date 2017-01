Laut der Studie, zu der im Auftrag des Bitkom 503 Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder befragt wurden, haben nur 18 Prozent der Unternehmen mit 20 bis 499 Mitarbeitern bereits Beratungsleistungen zur digitalen Transformation des eigenen Geschäfts in Anspruch genommen. Gerade einmal sechs Prozent planen das für die Zukunft. Die große Mehrheit mit drei Viertel der Mittelständler (75 Prozent) geben indes an, dass Beratung für sie kein Thema ist.

Bei den größeren Unternehmen mit 500 oder mehr Mitarbeitern sieht das Bild laut Bitkom völlig anders aus: Rund die Hälfte der Unternehmen (49 Prozent) hat zusätzlich zur eigenen Expertise externe Berater hinzugezogen, gut jedes fünfte (22 Prozent) hat dazu konkrete Pläne. Lediglich jedes vierte Großunternehmen (25 Prozent) sieht dafür keine Notwendigkeit.

Aus Sicht von Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder wagt der Mittelstand damit einen gefährlichen Alleingang: "Die Digitalisierung ermöglicht nicht nur eine Optimierung von Geschäftsprozessen, sie erfordert den Umbau bestehender und den Aufbau gänzlich neuer Geschäftsmodelle", so Rohleder. Gerade kleinere Unternehmen stünden allerdings vor dem Problem, diese Erkenntnis auch in praktisches Handeln umzusetzen. Hinzu komme, dass gerade disruptive Innovationen nur selten in der Branche selbst entwickelt würden - wer hier vorne mit dabei sein will sei gut beraten, sich externe Unterstützung zu suchen und sich vor allem auch mit Startups auszutauschen.

Handel besonders zurückhaltend

Besonders wenig Interesse an Beratungsleistungen zur Digitalisierung gibt es im Handel, hier haben laut Studie 76 Prozent der Unternehmen keine externe Hilfe in Anspruch genommen. Jeweils zwölf Prozent planen, sich Unterstützung zu holen, oder haben dies bereits getan. Unter den Dienstleistern haben dagegen bereits 26 Prozent Berater engagiert, drei Prozent haben das noch vor. In der Industrie sind es 23 Prozent, die sich Digitalisierungs-Hilfe gesucht haben, sieben Prozent haben entsprechende Pläne.