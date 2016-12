Was ruft bei Ihnen diese Arbeitsunlust hervor? Ein Grund, den ich von vielen meiner Coachees höre, ist das kleine Wörtchen "muss". "Ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen." "Ich musste diesen Job annehmen, weil ich arbeitslos war." "Ich muss diese Kollegen aushalten, weil sie nun mal meine Kollegen sind." Dieses "Muss" ist ein gefährliches Wort, denn Sie schieben Ihre eigene Entscheidung aus Ihrem Verantwortungsbereich ab und beschneiden damit den Horizont Ihrer Möglichkeiten.

In der Routine gefangen

Oft ist es auch ein Chef, der gar nicht geht, der Sie in Arbeitsunlust verfallen lässt. Oder Kollegen, die Ihnen das Leben zur Hölle machen. Oder einfach nur die ewige Routine - jeden Tag dieselben Zeichenfolgen eintippen, kann auf Dauer ganz schön langweilig werden. Programmiercodes werden dann schon mal gewaltsam in die Tastatur gehauen. Was Sie dabei mit Recht noch mehr aufregt, ist: Sie sind unglücklich, tun aber nichts dagegen. Denn unbewusst lässt Sie das Gewohnte, vielfach Geübte in Ihrer Komfortzone bleiben.

Und auch viel Geld, gute Arbeitszeiten und hohe Aufstiegschancen machen nicht glücklich - wenn Sie der Job an sich nicht ausfüllt. Anerkennung von außen gibt Ihnen zwar ein Wohlgefühl. Dieses Gefühl ist jedoch nicht von Dauer. Haben Sie zwei-, dreimal zustimmend mit dem Kopf genickt? Dann stecken Sie vielleicht im Durchschnittsglück fest.

Durchschnittsglück wie ein Bug

Das Durchschnittsglück ist wie ein Bug, der sich in Ihrer persönlichen Software einnistet. Er dringt leicht ein, ist aber schwer loszuwerden. Um zu Ihrem echten Glück zu gelangen, gilt es, diesen Bug zu finden und umzuprogrammieren. Hier ein paar Tipps zum Bugfixing:

Stehen Sie hinter dem, was Sie tun! Entweder Sie beginnen zu lieben, was und wie Sie Ihren Job heute tun oder Sie verändern etwas: Zum Beispiel einen Job finden, der wirklich Ihr Ding ist. Dann können Sie auch mit Herzblut dabei sein.

Machen Sie Ihr Ding, auch gegen alle Widerstände! Lassen Sie sich nicht von Menschen oder einem Umfeld aufhalten, das Ihre Zielsetzung für falsch oder verrückt hält oder sie sogar sabotiert.

Finden Sie Ihren Weg! Echtes Glück ist nicht, irgendwann einmal anzukommen und den Rest Ihres Lebens im Wohlgefühl zu baden. Die tiefe Befriedigung kommt daher, dass Sie auf Ihrem Weg sind - und zwar auf dem richtigen.

Zeigen Sie Erschaffergeist! Etwas Eigenes zu erschaffen, ist oft ein Unterscheidungskriterium zwischen Durchschnittsglück und echtem Glück.

Die Tätigkeit ist nicht entscheidend! Ihre Herzensangelegenheit muss keine künstlerische oder exotische Aufgabe sein. Sie können auch einen normalen Job mit Herzblut ausüben.

Der Weg zum echten Glück

Dies ist der Rahmen für Ihr Bugfixing. Jetzt geht es darum, den richtigen Job für Sie zu finden oder aber Ihre Einstellung zum Status Quo zu verändern. Hierfür gibt es ebenfalls Parameter, die Ihnen helfen können.

Machen Sie sich auf die Suche! Denken Sie nach, was Sie wollen und was Sie nicht wollen. Das Wollen jedes Menschen hat zwei Ebenen. Die erste Ebene ist offensichtlich: Das ist das bewusste Wollen, über das Sie auch nicht lange nachsinnen müssen. Aber es gibt noch ein zweites Wollen. Dieses Wollen ist Ihre Intention im Leben. Möglicherweise kennen Sie sie noch nicht - oder es ist Ihnen nicht bewusst, dass ein bestimmtes Streben nicht nur ein unbedeutender Impuls oder eine Laune ist. Intentionen können vielerlei sein. Wonach sehnen Sie sich?

Erstellen Sie Ihre Löffelliste! Was wollten Sie noch tun, bevor Sie den Löffel abgeben? Klar, da fällt Ihnen bestimmt so einiges ein, was nicht auf den Job bezogen ist. Aber manchmal überschneiden sich diese Lebensträume auch mit dem Traumjob. Ganz wichtig: Schreiben Sie Ihre Löffelliste. Erzählen Sie anderen davon! So merken Sie, ob es Ihnen wirklich ernst mit diesen Themen ist.

Nehmen Sie Kindheitsträume ernst! Sie wollten so sein wie Steve Jobs, doch Ihre Eltern scheuchten Sie früher immer aus der Garage? Das sollte Sie nicht aufhalten, Ihre Träume zu verwirklichen. Gehen Sie in sich und erinnern Sie sich: Was waren Ihre Kindheitsträume? Fallen Sie Ihnen sofort ein, oder müssen Sie vielleicht erst ein wenig grübeln? Wer weiß, ob nicht Ihr Traumjob dabei war, der nur im Laufe der Jahre in Vergessenheit geraten ist.

Wenn Sie sich Ihre Antworten anschauen, werden sie feststellen, dass es Schnittmengen gibt. In der Regel finden sich dort genau die Dinge, die Ihnen Freude bereiten. Und genau zu diesen Dingen, die Ihnen wichtig sind, gibt es auch das passende Hobby, die passende Lebenseinstellung oder den passenden Job. Dieser kann eine Firmengründung in der Garage sein. Oder eine App, die Sie selbst entwerfen. Vielleicht ist es aber auch ein sicherer Job, der Sie glücklich macht - mit guten Kollegen und einem Umfeld, das Ihnen richtig viel Freude bereitet.

Harte Arbeit lohnt sich

Zum echten Glück kommen ist harte Arbeit. Aber es lohnt sich. Denn wer aus Angst oder Bequemlichkeit an seinem Job und den gleichen Rahmenbedingungen festhält, verschwendet in einem Jahr ca. 2000 Stunden Lebenszeit und damit auch Lebensqualität. Das ist fast ein Viertel des Jahres. Einfach vergeudet, mit Dingen, die viel zu wenig zu Ihrem Wohlbefinden beitragen. Also packen Sie es an! Es wird Momente geben, die alles andere als angenehm sind und Sie werden Dinge tun, die Sie noch gar nicht können. Das ist nunmal so, wenn Sie Neues in Angriff nehmen. Aber ich ermutige Sie: Tu, was du nicht kannst! Und geben Sie die Suche nicht auf. Der Bug kann schwer zu fixen sein, doch wenn er beseitigt ist, wird Ihre persönliche Software dafür umso besser laufen. Dann geht es für Sie raus aus dem Durchschnittsglück rein ins echte Glück. Genießen Sie Ihren Erfolg!