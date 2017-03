Der Hannoveraner Cloud-Distributor acmeo nimmt ab April Kasperskys Edpoint Security Cloud in sein Portfolio auf und will seinen Kunden somit ein ganzheitliches Managed-Services-Konzept anbieten. Dabei legen die Norddeutschen den Fokus auf den Mittelstand: Deren spezifischen Sicherheitsanforderungen soll so Genüge getragen werden.

Henning Meyer von acmeo: "Mit der Cloud-basierten Managed-Service-Konsole können die Kunden die Komplexität ins Rechenzentrum ihres Dienstleisters auslagern." So könnten Kunden ihre Schutzmaßnahmen stets aktuell halten und gleichzeitig für Einfachheit und geringen Personalaufwand sorgen. Das Herstellerduo will die Endpoint-Security-Lösung auch Systemhäusern zur Vermarktung überlassen. (fm)