MWC 2017 - LG G6 setzt auf 18:9-Format

Zuletzt hat LG mit Modularität experimentiert, diesmal kommt ein 5,2-Zoll-Display im 18:9-Format zum Einsatz, das fast die gesamte Vorderseite einnimmt. LG hat das "Fullvision-Display" getauft. Es unterstützt nämlich Dolby Vision und HDR10, also gleich zwei HDR-Technologien. Diese waren bisher meist bei Fernsehern zu finden. Wieder an Bord sind außerdem eine Dual-Kamera, ein wasserdichtes Gehäuse und 4 GB RAM. Wir haben das LG G6 in diesem Video genauer ausprobiert.

MWC 2017 - Sony Xperia XZ Premium im ersten Test

Das neue Android-Flagschiff von Sony heißt Xperia XZ Premium. Hellhörig macht das Smartphone schon mal mit der brandneuen CPU Snapdragon 835 und 4K-HDR-Display. Das Design ist edel, die Rückseite nimmt jedoch leicht Fingertapser auf. Mehr Infos zum Sony Xperia XZ Premium bekommen Sie in diesem Video.

