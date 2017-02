Die Yoga-Tablets von Lenovo gewinnen keinen Schönheitspreis: Die seitliche Gehäuseausbuchtung lässt sie weder besonders schlank noch besonders filigran erscheinen. Doch der Wulst, in dem sich ein großer Akku und hinter dem sich ein ausklappbarer Standfuß befindet, machen sie zu den praktischsten Tablets überhaupt.

TEST-FAZIT: Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10

Testergebnis (Noten) Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 Testnote gut ( 2,10 ) Preis-Leistung sehr preiswert Bedienung und Geschwindigkeit(30 %) 2,32 Mobilität (25 %) 2,04 Bildschirm (22 %) 1,92 Ausstattung (20 %) 1,94 Service (3 %) 2,78

Das Lenovo Yoga Tab 3 Plus ist ein Top-Tablet: Es überzeugt mit guter Laufzeit und Ausstattung sowie schneller Bedienung und hellem Display. Vor allem aber hat es einen klaren Preis-Leistungs-Vorteil gegenüber iPad Pro und Galaxy Tab S2: Bei Design, Verarbeitung und Apps kann es mit diesen Tablets zwar nicht mithalten, ist aber sonst ganz nahe dran oder besser - und vor allem bei gleicher Ausstattung viel günstiger. Pro + sehr gute Akkulaufzeit + helles, hochauflösendes Display + flüssige Bedienung + schnelles WLAN Contra - keine Top-Verarbeitung - hohes Gewicht

Das alles gilt auch für das Yoga Tab 3 Plus, dessen 10-Zoll-Display die 2K-Auflösung 2560 x 1600 zeigt und das es als LTE-Variante aktuell für rund 400 Euro, als WLAN-Modell für etwa 300 Euro gibt. Das Tablet läuft mit Android 6.0.1, das Lenovo um zahlreiche eigene Apps und ein paar speziellen Funktionen ergänzt: Mit der Intelligenten Seitenleiste haben Sie Schnellzugriff auf bestimmte Funktionen wie Helligkeit und können Filme oder Musik per Bluetooth übertragen. Außerdem kann Smart Switch die Helligkeit und den Farbton des Displays anpassen, je nachdem, ob Sie spielen, Filme schauen oder lesen. Wirklich sinnvoll ist das nicht, weshalb Sie auf diese Funktion lieber verzichten sollten. Per Multi-Window mehrere Apps nebeneinander auf dem Bildschirm zu platzieren, geht nicht, obwohl das bei der hohen Auflösung praktisch wäre.

Lange Akkulaufzeit

Da der eingebaute Standfuß eine kleine Aussparung hat, lässt sich das Tablet nicht nur in einem flachen Winkel zum Tippen oder einem steilen zum Filme schauen aufstellen, sondern auch aufhängen. Das größte Plus des Lenovo-Tablets ist allerdings seine starke Laufzeit: Im WLAN-Test bei einer ergonomischen Helligkeit von 200 cd/qm hält es über 11,5 Stunden durch, bei der Video-Wiedergabe mit maximaler Helligkeit knapp 8,5 Stunden. Die Laufzeit im WLAN-Test ist ein neuer Ausdauerrekord - damit schneidet das Lenovo-Tablet um Klassen besser ab als jedes Konkurrenzprodukt von Apple oder Samsung. Komplett aufgeladen ist das Tablet nach rund 3,5 Stunden, schon nach einer Stunde erreicht der Ladestand 50 Prozent.

Verantwortlich für die herausragende Ausdauer sind der große Akku (9300 mAh) und die sparsame Qualcomm-CPU Snapdragon 652 mit acht Kernen. Vier leistungsfähige Cortex-A72-Kerne kümmern sich um rechenintensive Apps, vier sparsame Cortex-A53-Kerne verlängern die Akkulaufzeit. Der Mittelklasse-Prozessor reicht für die üblichen Tablet-Aufgaben absolut aus: Das Yoga Tab lässt sich recht flüssig bedienen, beim Surfen, Zoomen und Scrollen gibt es höchstens kleine Verzögerungen und Ruckler - daran hat auch der 3 GB große Arbeitsspeicher seinen Anteil.

Auch das WLAN, das den aktuellen Standard 11ac und eine Antenne nutzt arbeitet sehr schnell: Im Test gegen einen Netgear-Router erreicht das Yoga Tab eine hohe Datenrate von 228 MBit/s. In den meisten Browser- und Systemtests wie Browsermark, Octane oder PCMark for Android liegt das Lenovo-Tablet auf dem Leistungsniveau eines Tablets mit Atom x5. Das gilt auch für die Spieleleistung: Die 3D-Geschwindigkeit genügt für die meisten Standard-Spiele, aber nicht für besonders grafikintensive Games. Hier schneiden die aktuellen iPads deutlich besser ab.

Aktuelles System-Update ist Pflicht

Kurz nach dem Verkaufsstart hatte das Yoga Tab 3 Plus mit Problemen zu kämpfen: Viele Nutzer ärgerten sich über einen flackernden Bildschirm und asynchrone Videowiedergabe, besonders bei YouTube. Mit einem System-Update vom Januar sind diese Probleme nun weitgehend behoben. Auch beim Display hat Lenovo per Update nachgebessert: Die Helligkeit liegt nun deutlich höher als vorher. Im Test kommt der Bildschirm des Android-Tablets auf rund 400 cd/qm und lässt sich daher trotz spiegelnder Oberfläche auch unter freiem Himmel noch recht gut ablesen. An der Auflösung gibt es ohnehin nichts auszusetzen - die Darstellung ist dank 299 ppi knackscharf: Allerdings kommen nicht alle Android-Apps damit zurecht und wirken deshalb leicht pixelig. Kontrast und Farbdarstellung sind ordentlich, fallen aber natürlich weit hinter die Qualität von AMOLED-Bildschirmen wie etwa beim Galaxy Tab S2 zurück.

Die Typ-C-Buchse am Yoga Tab dient als Stromanschluss. Wird das Tablet nicht geladen, können Sie dort einen USB-Stick oder eine Festplatte anschließen, die das Android-Tablet als externen oder als Ergänzung des internen Speichers verwalten kann: Das funktioniert aber nur mit FAT32-Medien, solche mit NTFS oder exFAT will das Tablet neu formatieren. Hinter dem Standfuß befinden sich die Einschübe für die SIM-Karte beim LTE-Modell sowie für eine Micro-SD-Speicherkarte. Das Lenovo-Tablet unterstützt Karten bis zu 128 GB Kapazität. Der Typ-C-Anschluss arbeitet beim Datenaustausch mit USB-2.0-Tempo, Displaysignale lassen sich darüber nicht an einen externen Monitor weitergeben.

Schwächen im Detail zeigen allerdings den Unterschied zu Top-Tablets von Apple und Samsung: Die Lautstärkewippe nervt mit einem kaum merklichen Druckpunkt, die Verarbeitung ist zwar weitgehend solide, aber nur der Standfuß ist aus Aluminium gefertigt, der Rest des Gehäuses aus Kunststoff mit einem Kunstlederaufsatz auf der Rückseite. Bei unserem Gerät schließt der Standfuß hinten rechts nicht bündig mit der Gehäuseoberfläche, weshalb Sie eine störende Kante fühlen, wenn Sie das Tablet dort halten.

Ausstattung Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 (Note: 1,94) Prozessor Qualcomm Snapdragon 652 (1,8 GHz, 8 Kern Arbeitsspeicher 3 GB Maße (L x B x H) 24,7 x 17,9 x 0,916 Zentimeter Betriebssystem Android 6.0.1 eingebauter Speicherplatz (Art) / davon frei 32 GB (Flash) / 22.4 GB Wireless-LAN / Bluetooth / UMTS / GPS 11ac (1x1) / 4.0 / LTE / ja Anschlüsse 1x USB Typ-C Kartenleser (Formate) ja (Micro-SD) Einschub für SIM-Karte ja Kamera: Foto-/Videoauflösung 4160 x 3120 / 4096 x 2160 Pixel Internetkamera: Foto-/Videoauflösung 2592 x 1944 / 1920 x 1080 Pixel Audioausgang 1 Mikrofon ja Lichtsensor ja Lieferumfang Netzteil, USB-Kabel

Bedienung und Geschwindigkeit Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 (Note: 2,32) Bildschirm / Bildschirm-Tastatur / Mehrfinger-Gesten / Bildschirm-Technik sehr angenehm / angenehm / ja / kapazitiv Spracheingabe ja abspielbare Video- / Audio- / Fotoformate 3GP, AVI, MKV, MOV, MP4, WMV / AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA / BMP, GIF, JPEG, PNG Browser: Geschwindigkeit (Sunspider) / 3D Mark (Ice Storm Unlimited) / Gfx Bench (T.Rex) / mittlere Ladezeit für Webseiten 552.7 Millisekunden / 17497 Punkte/ 20 Bilder pro Sekunde / 8,20 Sekunden WLAN-Geschwindigkeit 228,0 MBit/s Startzeit: aus ausgeschaltetem Zustand / aus Bereitschafts-Modus 27 / 1 Sekunden

Mobilität Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 (Note: 2,04) Akkulaufzeit: Internetzugriff per WLAN / Video abspielen 11:38 Stunden / 8:19 Stunden Gewicht (mit Akku) / Gewicht Netzteil 644 / 94 Gramm

Bildschirm Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 (Note: 1,92) Diagonale / Auflösung / Punktedichte 10,1 Zoll (25,7 Zentimeter) / 2560 x 1600 Bildpunkte / 299 ppi Helligkeit / Kontrast / Entspiegelung 431 cd/m² / 850:1 / gering

Allgemeine Daten Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 Internetadresse von Lenovo www.lenovo.com/de Preis (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers / Straßenpreis) 429 Euro / 399 Euro Technische Hotline 07032/1549201 Garantie 12 Monate

Service Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 (Note: 2,78) Handbuch: deutsch / gedruckt / umfangreich / als PDF ja / nein / ja / ja Garantie 12 Monate Service-Hotline / deutsch / Wochenenddienst / Erreichbarkeit / durchgehend / per E-Mail erreichbar 07032/1549201 / ja / nein / 10 Stunden / ja / ja Internetseite / deutsch / Handbuch verfügbar / Treiber verfügbar / Hilfsprogramme verfügbar www.lenovo.com/de / ja / ja / nein / ja

(PC-Welt)