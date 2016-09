Dr. Joachim Allhoff studierte an der Universität Stuttgart Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an der Universität Stuttgart, Institut für Sozialforschung. Danach war er in verschiedenen Positionen in der Marktforschung (unter anderem bei der Motorpresse Stuttgart). Seit zehn Jahren hat er Leitungserfahrung in Marktforschung, Datenanalyse und Data Mining in Medienunternehmen und Unternehmensberatung. Seit 2015 ist Dr. Allhoff Institutsleiter am Heilbronner Institut für angewandte Marktforschung (H-InfaM).