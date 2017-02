Der Diplomökonom Kuchenbuch ist Managing Partner bei der Pape Consulting Group und kann auf eine umfassende Erfahrung als IT-Berater, IT-Manager und Personal-Manager verweisen. Er war über 25 Jahre in der IT-Branche in diversen Fach und Führungsfunktionen aktiv und sammelte auch internationale Management-Erfahrung in Europa und Asien.

Seine Karriere startete er im SAP-Umfeld, wo Kuchenbuch als Berater und danach als Leiter Qualitäts- und Prozess-Management agierte, später zum IT-Leiter aufstieg. Weitere Stationen seines Manager-Daseins waren unter anderem die Leitung von vier Vertriebsstandorten und weltweite Verantwortung für das Personalwesen eines IT-Dienstleisters.

