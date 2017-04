Andrea Welisch arbeitete zunächst drei Jahre für Personaldienstleister, danach war sie über sieben Jahre für die Personalarbeit in Unternehmen unterschiedlichster Größen und Branchen verantwortlich. Vom Recruiting über das Bewerbermanagement bis hin zur Mitarbeiterbetreuung in allen Belangen ist Welisch eine versierte Personalerin. Die Personalreferentin der Circle Unlimited AG kümmert sich unter anderem um das Rekrutierung von SAP- und IT-Spezialisten im Allgemeinen in den Bereichen Beratung, Entwicklung, Vertrieb und Qualitätssicherung.

Seit über 15 Jahren arbeitet Circle Unlimited im Umfeld von Dokumenten-, Vertrags- und Lizenzmanagement für SAP- und Microsoft-Systeme. Die branchenübergreifenden Softwarelösungen sind fachbereichsspezifisch etwa in den Abteilungen Einkauf, Personal, Vertrieb sowie Recht einsetzbar. Zu den nationalen und internationalen Referenzen gehören beispielsweise Bertelsmann, die Charité, Esprit, T-Systems, Velux und Volkswagen.

