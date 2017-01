Die Betriebswirtin Böning arbeitet seit zehn Jahren in der Personalabteilung der Management- und IT-Beratung MHP und hat in dieser Zeit eine Vielzahl von Interviews mit Kandidaten geführt und auch eingestellt. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen über 1650 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, der Schweiz, den USA, China, Rumänien und in England.

"Aktuell erleben wir eine extrem spannende Phase", sagt Sarah Böning. "Denn die Digitalisierung der Wirtschaft führt dazu, dass die Anzahl der Jobs im IT-Umfeld nochmals dramatisch zunimmt. Und gleichzeitig ändern sich die Anforderungsprofile erheblich: Kreativität und Business-Denken sind gefragter denn je." Was das für Informatik-Absolventen bedeutet und weshalb nun auch Schiffsbauingenieure über einen Karriere als IT-Consultant nachdenken sollten, diskutiert Sarah Böning gerne in den nächsten zwei Wochen mit den Leserinnen und Lesern der Computerwoche.