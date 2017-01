Die Containerlösung Docker ist bei DevOps-Vertretern und professionellen Entwicklern populär - und das zu Recht. Der Ansatz erlaubt es, selbst komplexe Unternehmensapplikationen in Container zu zerlegen, um sie einfach verwalten und orchestrieren zu können. Im Zusammenspiel mit virtualisierten Ressourcen lassen sich so leicht neue Instanzen hochfahren, wenn es der jeweilige Arbeitsaufwand erfordert. Zugleich kann Docker eine einheitliche Grundlage schaffen. Damit ist es etwa möglich, einer fertigen Anwendung alle notwendigen Unterstützungsprogrammen mitzugeben. Der jeweilige Anwender muss nur die Docker-Container ausführen und braucht sich nicht mehr um Abhängigkeiten oder Ähnliches kümmern.

Allerdings ist Docker nicht die Lösung für alle Probleme. Systeme zur Analyse oder BI sind meist außen vor, sie können quasi nur von außen in die Container hineinsehen. Das reicht nicht immer, gerade wenn Ressourcen dynamisch erweitert oder verringert werden, kann dies zu Verzögerungen in der Auswertung führen - was wiederum die Auswertung an sich verschlechtert.

Jaspersoft: Offizielle Docker-Unterstützung verfügbar

Genau hier setzt die Docker-Version der bekannten BI-Lösung Jaspersoft an. Dank der offiziellen Unterstützung von Docker wird Jaspersoft genau dort integriert, wo sich die Action abspielt - mitten im Software-Stack.

Dadurch werden Analyse- und BI-Systeme direkt in die eigentliche Umgebung eingebettet. Nicht nur profitieren sie dadurch von der einfacheren Integration von Jaspersoft. Die auf diese Weise eingebettete Analyselösung lässt sich ebenso wie andere Systeme dynamisch an die jeweiligen Anforderungen anpassen: Bei aufwändigen Aufgaben lassen sich zusätzliche Instanzen starten, diese können dank der "Containierisierung" direkt die Konfiguration übernehmen und sind innerhalb von Sekunden einsatzbereit.

Wie gut das funktioniert, beweist die Crealytics GmbH. "Unser Team arbeitet mit einer Architektur auf Grundlage von Microservices, in der Jaspersoft die Berichte für unser Produkt bereitstellt", erklärt Cédric Deniau, ChiefTechnology Officer der Crealytics GmbH. "Jaspersoft für Docker dient als ReportingService und passt sich in dieser Funktion nahtlos in ein Ökosystem ein, das Reports über die JavaScript-API visualize.js in Anwendungen einbettet. Die Nutzung von Docker-Containern hat sich für uns sofort ausgezahlt, denn unsere DevOps-Experten können sich nun auf die reibungslose Bereitstellung der Services konzentrieren, während unsere Dateningenieure an der Entwicklung neuer Applikationen feilen."

TIBCO hatte bei der Entwicklung der Docker-Version von Jaspersoft die DevOps-Teams, Softwarearchitekten und Entwickler vor Augen. Diese ist nach wie vor komplett Open Source, der gesamte Code kann auf dem Entwicklerportal Github eingesehen, heruntergeladen und angepasst werden. Damit lässt sich Jaspersoft als ausgefeilte BI- und Analytics-Plattform von Anfang an in den Entwicklungsprozess integrieren und einfach mitsamt der restlichen Applikation ausrollen.

Fazit: Effektive Analyse-Funktionen in flexibler Umgebung

Business-Intelligence-Funktionen sind essentiell für den Betrieb von modernen Umgebungen. Ohne die wichtigen Informationen haben IT-Verantwortliche keinen Überblick über die laufenden Anwendungen, können Engstellen im Zweifel nicht erkennen und sind für mögliche Probleme blind. Jaspersoft mit seiner langjährigen Marktpräsenz - das Produkt gibt es nun seit mehr als zehn Jahren - schafft durch den Sprung in die Docker-Umgebung die direkte Integration in diese moderne Art der Entwicklung.

Auf diese Weise bündelt TIBCO die Stabilität von Jaspersoft mit der Agilität von Docker und DevOps. Die eigentliche Integration wird deutlich vereinfacht, Business Intelligence lässt sich wie eine zusätzliche Ressource behandeln. Die effektive Unterstützung durch das Tool ermöglicht es, Planung, Aufbau und Umsetzung von Produktionssystemen deutlich zu vereinfachen, egal ob On-Premise oder in der Cloud, ohne dass gewohnte Funktionen und Einblicke verloren gehen.

