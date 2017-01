Cook schickte eine E-Mail an alle Konzernmitarbeiter, in der er deutlich machte, dass "Apple an Einwanderung glaubt - nicht nur im Interesse von Apple, sondern für die Zukunft des ganzen Landes." Ohne Zuwanderung würde es Apple gar nicht geben, schrieb Cook, und spielte damit auf die Herkunft von Unternehmensgründer Steve Jobs an, der Sohn eines Syrers und einer deutschstämmigen Amerikanerin war.

"Ich habe von vielen von Euch gehört, dass ihr tief besorgt über die gestrige Verfügung des Präsidenten seid, die die Einwanderung aus sieben muslimisch regierten Ländern einschränkt. Ich teile Eure Sorgen, das ist keine Politik, die wir unterstützen", schrieb Cook. Es gebe Apple-Mitarbeiter, die von den neuen Bestimmungen direkt betroffen seien. "Unsere Personel-, Rechts- und Sicherheitsteams stehen in Kontakt zu ihnen und Apple wird alles tun, um sie zu unterstützen", so der Apple-Chef.

"Diversity macht unser Team stärker"

Man habe außerdem Kontakt zum Weißen Haus aufgenommen, um deutlich zu machen, welch negativen Effekte die Bestimmungen auf Apple und seine Mitarbeiter hätten. "Ich habe sehr oft gesagt, dass Diversität unser Team stärker macht. Und wenn ich eines über die Mitarbeiter von Apple weiß, dann ist es das Ausmaß an Empathie und gegenseitige Unterstützung füreinander. Das war immer schon besonders wichtig und daran wird sich auch nicht das Geringste ändern", schrieb Cook. Apple sei offen für jeden - unabhängig von Sprache und Herkunft, sexueller Orientierung oder Religion.

Laut Trump geht es nur um die Sicherheit

Trump hatte ein temporäres Einreiseverbot für Flüchtlinge und Besucher aus sieben Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit verhängt - aus Sicherheitsgründen, wie es hieß. Demnach dürfen Bürger aus den Ländern Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und dem Jemen für vorerst 90 Tage nicht mehr in die USA einreisen. Nur Diplomaten, Mitarbeiter internationaler Organisationen und Menschen, die zu den Vereinten Nationen reisen, will Trump ins Land lassen. Es gehe darum, mit schärferen Kontrollmechanismen radikale islamische Terroristen von den Vereinigten Staaten fernzuhalten, hieß es. Die neue US-Regierung plant dabei offenbar langfristig: Auf Dauer sollen nur Menschen aus Ländern in die USA gelangen, für die Außen- und Heimatschutzministerium grünes Licht geben.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg wandte sich auf Facebook gegen Trumps Pläne. "Wie viele von Euch bin ich besorgt über die Auswirkungen der präsidialen Verfügung. Natürlich müssen wir das Land sicher halten, aber wir sollten das tun, indem wir uns auf die Menschen konzentrieren, die tatsächlich eine Bedrohung darstellen. Wir sollten unsere Türen für Flüchtlinge offenhalten und für diejenigen, die unsere Hilfe brauchen", so der Facebook-Boss. Er wies darauf hin, dass seine Frau Priscilla Tochter asiatischer Flüchtlinge sei und er selbst Vorfahren in Polen, Deutschland und Österreich habe.

Viele Google-Mitarbeiter betroffen

Auch Sundar Pichai, CEO von Google, schrieb eine Mail an seine Mitarbeiter. Mindestens 187 ausländische Google-Mitarbeiter könnten durch das Dekret davon abgehalten werden, einzureisen. Pichai hielt Mitarbeiter der betroffenen Herkunftsländer an, umgehend in die USA zurückzukehren, bevor die Regelungen griffen. Bei Google sei man bestürzt darüber, dass internationalen Mitarbeitern und ihren Familien Steine in den Weg gelegt würden und mögliche Barrieren für Talente entstünden, die US-Unternehmen gut gebrauchen könnten.

In den ersten Tagen seiner Amtszeit hatte Trump Gründer und Vorstände der wichtigsten IT-Unternehmen in den Trump Tower eingeladen, um sich ihre Unterstützung zu sichern. Facebook, Google, Microsoft, Intel, Amazon - alle waren gekommen und schienen Kreide gefressen zu haben. Amazon-Boss Jeff Bezos versprach, 100.000 neue Arbeitsplätze in den USA zu schaffen, Tesla-Chef Elon Musk und Uber-Boss Travis Kalanick ließen sich sogar in das "Strategic and Policy Forum" locken, um Trump bei seiner wirtschaftlichen Agenda zu unterstützen.

Was ist das Privacy Shield noch wert?

Nicht nur die neue Einwanderungspolitik sorgt weltweit für Aufregung, auch Trumps Datenschutzpolitik wirft Fragen auf. Der US-Präsident hatte in seinem Erlass die US-Behörden aufgefordert, den Datenschutz für Nicht-US-Bürger aufzuheben, "soweit das mit dem Gesetz vereinbar ist". Die Frage ist nun, ob davon auch die Datenschutzvereinbarung Privacy Shield betroffen ist, die nicht zuletzt den Umgang der großen amerikanischen Cloud-Provider mit den Daten europäischer Kunden regelt.

Privacy Shield ist kein Vertrag, sondern eine Art Verabredung zwischen der Obama-Regierung und der EU-Kommission. Er kam zustande, weil der Europäische Gerichtshof eine Neuregelung des Datenschutzes verlangt hatte. Laut Privacy Shield sollen EU-Bürger von Februar 2017 an das Recht haben, den Schutz ihrer privaten Daten auch vor amerikanischen Gerichten einzuklagen. Betroffen wäre auch der Zugriff von US-Geheimdiensten und Ermittlungsbehörden auf diese Daten. (hv)