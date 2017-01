Der designierte US-Präsident Donald Trump will, dass Apple und andere IT-Konzerne ihre Produktion aus Asien in die USA zurückholen. Doch diesem Wunsch stehen aus Sicht der Hersteller vor allem die höheren Lohnkosten in den US entgegen. Einige Zulieferer von Apple haben bereits signalisiert, dass sie Apple nicht folgen würden, wenn die Kalifornier ihre Produktion in die USA verlagern.

Apples wichtigster Produzent, nämlich das taiwanische Unternehmen Foxconn, plant allerdings etwas anders: Roboter statt Menschenhand. Wie der taiwanische IT-Nachrichtendienst Digitimes berichtet,arbeitet Foxconn bereits intensiv daran die bisher überwiegend in Menschenhand liegende Fertigung großenteils mit Hilfe von Robotern zu automatisieren. Dafür habe Foxconn einen 3-Stufen-Plan entwickelt. Die letzte Stufe wäre eine annähernd vollständig automatisierte Produktion, wie Digitimes von einem für die Automatisierung verantwortlichen Foxconn-Manager erfahren haben will.

In der erste Stufe will Foxconn solche Arbeiten durch Maschinen übernehmen lassen, die gefährlich sind oder die die Menschen ungern selbst erledigen. Dabei würde es sich also um einzelne Workstations handeln, die automatisierte Prozesse durchführen.

In der zweiten Stufe will Foxconn komplette Produktionslinien automatisieren. Die dritte Ausbau-Stufe schließlich würde ganze Fabriken vollständig automatisiert sehen. Nur noch wenige Menschen wären dann nötig, um die Abläufe zu überwachen, Qualitätskontrollen vorzunehmen und gegebenenfalls bei Störungen einzugreifen.

In den drei Foxconn-Fabriken in Westchina (Chengdu) und Südchina (Shenzhen) und Nordchina (Zhengzhou) würde Foxconn bereits daran arbeiten, die Stufen 2 und 3 umzusetzen. Zehn Produktionsbänder sollen bei Foxconn bereits vollautomatisiert sein, unter anderem werden darauf All-in-One-PCs und Monitore gefertigt.

Foxconn hat dafür über 40.000 Foxbots (Industrie-Roboter) entwickelt. 10.000 dieser vollautomatisierten Industrie-Roboter kann Foxconn pro Jahr herstellen.

Chinas Regierung dürfte von dieser Entwicklung wenig begeistert sein. Denn sie hat Foxconn und anderen Produzenten in der Vergangenheit großzügig geholfen, damit diese Arbeitsplätze schaffen. Allein Foxconn hat 2015 1,2 Millionen Menschen beschäftigt, davon über eine Million in China. Werden diese nun überflüssig, so hat China ein Riesenproblem. (Macwelt)