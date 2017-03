Dafür hat es in der Tat keine Keynote benötigt: Ein Jahr nach dem Event "Let us loop you in", das die Premiere von iPad Pro 9,7 und iPhone SE brachte, modifiziert Apple sein Angebot nur spärlich. Das iPad Air 2 entfällt für das iPad 9,7, das iPhone SE erhält mehr Speicher und das iPhone 7 gibt es in einer neuen Farbe: Rot.

Wobei beim iPhone 7 nicht die Farbe als solches entscheidend ist, sondern der Zusammenhang mit Apples Charity-Aktivitäten. Erstmals ist nun auch das Flaggschiff aus Apples Gerätepark als ProductRED erhältlich, einen Teil des mit dem Produkt erzielten Gewinnes stiftet Apple also an den Global Fund, der sich der Bekämpfung von Aids und Malaria in Afrika widmet. Die Special Edition des iPhone 7 in Rot ist in zwei Speichervarianten erhältlich, 128 GB kosten 869 Euro und 256 GB sind für 979 Euro zu haben. Auch im 5,5-Zoll-Formfaktor als iPhone 7 Plus liegt das Product-Red-Telefon vor und kostet hier 1.009 Euro (128 GB) respektive 1.119 Euro (256 GB). Die Preise sind also identisch zu jenen der iPhone 7 (Plus) in anderen Farben, die Spende an den Global Fund zahlt also Apple von seiner Marge und schlägt sie nicht einfach auf - das ist bei ProductRed aber der Regelfall.

Bestellen lassen sich die Sondermodelle ab dem 24. März, also dem kommenden Freitag ab 16.01 Uhr.

In der Farbe und im Preis unverändert, bekommt das iPhone SE ein Jahr nach seinem Debüt eine neue Speicherausstattung. Das Einstiegsmodell für 479 Euro bringt nun 32 GB Speicher mit, das größere Modell mit nunmehr 128 GB Speicher kostet 589 Euro. Sonst bleibt das iPhone SE unverändert. Zur Verfügbarkeit gibt es derzeit keine Informationen, laut der deutschen Store-Seiten auf apple.com ist das SE in der neuen Konfiguration aber derzeit nicht zu haben, der Engpass kann aber nicht von langem Bestand sein.

Für die Spekulationen um das kommende iPhone 8 oder iPhone Edition bedeutet die heutige Ankündigung ersteinmal nicht viel, vermutlich im September wird Apple Nachfolger für das iPhone 7 bringen. Und vermutlich dann auch in Rot.

iPhone

Nach Monaten der Gerüchte und Spekulationen enthüllt Steve Jobs Anfang 2007 das erste iPhone. Das Smartphone bietet wahlweise 4 oder 8 GB Speicher, ein 3,5-Zoll-Multitouch-Display und eine 2-Megapixel-Kamera. iPhone 3G

2008 kommt das iPhone 3G auf den Markt. Es erlaubt erstmals die Nutzung des 3G-Netzes, verfügt über GPS und mehr Speicher (8 oder 16 GB). iPhone 3GS

Im Jahr 2009 bringt Apple das iPhone 3GS und sattelt nochmals in Sachen Speicherkapazität auf (bis zu 32 GB). Das entscheidende Kaufkriterium: Das 3GS ist doppelt so leistungsfähig wie sein Vorgänger. iPhone 4

Im Jahr 2010 krempelt Apple das Design seines Erfolgs-Smartphones erstmals gründlich um. Sowohl das Retina-Display, als auch die Möglichkeit zum Videochat über Facetime feiern ihre Premiere im iPhone 4. Das zuvor iPhone OS genannte Betriebssystem wird mit der vierten Generation in iOS umbenannt. iPhone 4S

Einige Wochen nachdem sich Steve Jobs aus gesundheitlichen Gründen von seinem CEO-Posten zurückzieht, präsentiert der neue Chef Tim Cook im Jahr 2011 das iPhone 4S. Es zeichnet sich in erster Linie durch seinen neuen Dual-Core-Prozessor aus. Erstmals haben die Kunden beim iPhone 4S die Option auf 64 GB Speicherkapazität. iPhone 5

Das 2012 vorgestellte iPhone 5 bietet einen größeren 4-Zoll-Touchscreen und mehr Prozessor-Power. Der Body des iPhone wird hingegen immer dünner. Tim Cook preist die fünfte Generation des iPhone als "größte Sache seit dem Original-iPhone" an. iPhone 5S

Die siebte iPhone-Generation erscheint 2013 und bringt im Vergleich zum Vorgänger einige Verbesserungen: Im Inneren werkelt ein 64-bit SoC, zudem gibt der Fingerabdrucksensor Touch ID sein Debüt. iPhone 5C

Das iPhone 5C erscheint zeitgleich mit dem iPhone 5S, verfügt im Vergleich aber über schwächere Hardware (in etwa auf Niveau des iPhone 5). Dafür will das 5C mit farbenfrohem Polycarbonat-Body glänzen. iPhone 6 & 6 Plus

2014 stellt Apple erneut zwei neue iPhone-Modelle vor: das iPhone 6S (4,7 Zoll) und das 6S Plus (5,5 Zoll). Beide Smartphones haben einen neuen, schnelleren Prozessor an Bord und sind energieefffizienter als ihre Vorgänger. Neu ist - zumindest für Apple-User - die NFC-Technologie (Android-Geräte verfügen bereits länger über NFC), die für den ebenfalls neuen Dienst Apple Pay genutzt wird. iPhone 6S & 6S Plus

Mit iPhone 6S und 6S Plus legt Apple 2014 in Sachen Hardware ordentlich nach: der neue A9-SoC sorgt für Speed, Force Touch wird zu 3D Touch und die rückseitige Kamera nimmt erstmals in 4K-Auflösung auf. Außerdem ist das iPhone nun auch in roségold zu haben. iPhone SE

Mit dem iPhone SE bietet Apple ab 2016 ein 4-Zoll-Mittelklasse-Smartphone an. Die technischen Innereien gleichen im Wesentlichen dem einige Monate zuvor präsentierten iPhone 6S - mit Ausnahme der 3D-Touch-Technologie, in punkto Design orientiert sich das SE am iPhone 5S. iPhone 7 & 7 Plus

Die zehnte Generation des Apfel-Smartphones erscheint 2016 und hat erneut einige technische Neuerungen zu bieten - beispielsweise den neuen A10-Quadcore-Chipsatz und den neu designten Home Button. Neue Farboptionen gibt es ebenfalls. Sauer stößt vielen Apple-Enthusiasten allerdings auf, dass die 3,5mm-Klinkenbuchse ersatzlos gestrichen wird.

Apple hatte mit dem von U2-Frontmann Bono gegründetem Global Fund erstmals vor mehr als zehn Jahren kooperiert und einen roten iPad Nano in das Angebot aufgenommen. Auch heute noch gibt es die Nanos und Shuffles in Rot, dazu auch einige Produkte der Tochter Beats. Diese dürften aber einen eher bescheidenen Beitrag zu Apples Gewinnen leisten, insofern ist das iPhone 7 (Plus) in knallrot eine gute Nachricht für die Hilfsorganisation. Deborah Dugan, CEO von (RED), freut sich daher über die Ausweitung der Partnerschaft. Apple habe bisher 130 Millionen US-Dollar beigesteuert, in den nächsten Wochen und Monaten dürfte da einiges dazu kommen.

Das iPhone 7 Plus in knallrot fällt zumindest auf und Apple-CEO Tim Cook hofft, vom Sondermodell viele Exemplare zu verkaufen, wie er in Apples Pressemitteilung betont: "Die Vorstellung dieser iPhone Sonderedition in einem wunderschönen roten Finish ist unser bisher bedeutendstes (PRODUCT)RED-Angebot zur Feier unserer Partnerschaft mit (RED), und wir können es kaum erwarten, diese in die Hände unserer Kunden zu legen." (Macwelt.de)