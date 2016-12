Wer bei seinem iPad die Code-Sperre aktiviert, kann zwischen einer simplen Variante und einem normalen Code wählen. Die einfache Variante aktivieren Sie unter "Einstellungen > Allgemein > Code-Sperre" und durch Einschalten von "Einfacher Code". Ein normaler Code, der zum Beispiel aus einer Kombination von Buchstaben und Zahlen besteht, ist natürlich deutlich sicherer. Doch dabei kann es passieren, dass Sie sich selbst aussperren, wenn Sie das Passwort vergessen haben oder es nicht mehr gelingt, es korrekt einzugeben. Was gibt es dann zu tun, um wieder an die Daten heranzukommen und das iPad wieder zu entsperren?

iPad Code-Abfrage umgehen - die Methode, die funktioniert

Normalerweise wäre das Wiederherstellen des iPad auf Werkseinstellungen über iTunes die naheliegende Idee. Die funktioniert in diesem Fall nicht, weil iTunes vor der Wiederherstellung den Passcode verlangt. Zum Glück gibt es aber doch noch einen Weg, die Code-Abfrage zu umgehen. Dazu folgen Sie diesen Schritten:

Auch im gesperrten Zustand ist es möglich, das iPad mit dem Computer zu synchronisieren. Dies sollten Sie als Erstes tun, um ein komplettes Backup von allen Daten in iTunes zu erstellen. Dann versetzen Sie das immer noch mit dem Computer verbundene iPad in den Wartungszustand, genannt DFU-Modus. Dazu starten Sie das iPad neu (längeres Drücken des Einschaltknopfs im gesperrten Zustand und Betätigen des "Ausschalten"-Schiebereglers und erneutes Einschalten). Halten Sie beim Start die Einschalttaste und den Home-Button zehn Sekunden gleichzeitig gedrückt. Den Einschaltknopf können Sie loslassen, sobald das Apple-Logo erscheint, halten Sie aber weiterhin den Home-Button gedrückt. iTunes meldet daraufhin, dass ein iPad im Wartungszustand erkannt wurde und dieses für die Verwendung mit iTunes auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden muss.

Mit "OK" starten Sie nach einer weiteren Warnmeldung das komplette Zurücksetzen. Dabei wird die aktuelle Version von iOS heruntergeladen und auf dem iPad installiert. Danach folgt die Einrichtung wie bei einem neuen iPad, also Sprachauswahl, Eingabe der Sim-PIN (beim 3G-Modell) und Verbindung mit dem Wi-Fi-Netz. Im letzten Konfigurieren-Bildschirm wählen Sie "Aus iTunes-Sicherungskopie wiederherstellen" und tippen auf "Weiter". Nach erneutem Verbinden mit iTunes wählen Sie das zuletzt erstellte Backup und bestätigen mit "Fortfahren". Dann werden alle Daten wieder zurückkopiert, was einige Minuten dauern kann. Nach Abschluss ist alles wieder ohne Passwort zugänglich. Nach einem weiteren Neustart synchronisiert das iPad wieder alle Apps zurück.

Es wäre zwar schön, wenn es einen simpleren, vor allem weniger zeitaufwendigen Weg als den Wartungsmodus und komplettes Zurücksetzen geben würde, doch andererseits hat man als iPad-Besitzer das beruhigende Gefühl, dass die Daten zwar ziemlich sicher geschützt sind, aber über die vorgestellte Methode im Notfall immer noch über Umwege zugänglich sind. Bitte beachten Sie, auch bei dieser Wiederherstellungs-Methode müssen Sie Ihre ursprüngliche Apple ID parat haben.

Methoden, die nicht funktionieren

Im Internet wird an verschiedenen Stellen behauptet, es sei möglich, das im Sperrbildschirm eingestellte Passwort zu überspringen. Die meisten dieser Tipps funktionieren aber leider nicht. In älteren iOS-Versionen gab es noch einen Softwarefehler, der es - jedoch nur beim iPhone - möglich machte, über einen Notruf die Sperre auszutricksen. Die Methode ist am iPad natürlich irrelevant. Lösungen, die ein Löschen des Codes über Zusatztools am Rechner oder ein Überschreiben des Passworts vorschlagen, bringen ebenfalls keinen Erfolg.

Aktivierungssperre umgehen

Wenn Sie nicht nur Ihren Passcode für das iPad vergessen haben, sondern auch das Passwort Ihrer Apple-ID, wird das Zurücksetzen des iPad aber praktisch unmöglich, wenn die Aktivierungssperre aktiv ist. Grundsätzlich empfehlen wir, diese mit der Einstellung "iCloud > Mein iPhone suchen" zu aktivieren. iPhone und iPad lassen sich dann bei Verlust nicht nur wieder orten, sondern auch aus der Ferne löschen und eine Neueinrichtung verhindern. Zumindest war das der Stand der Dinge, bis Anfang November 2016 ein Sicherheitsexperte eine Lücke im System gefundenund diese auch an Apple gemeldet hatte. Denn ein mit der Aktivierungssperre versehenes iPad nimmt immerhin noch Eingaben für den Login in das nächste WLAN entgegen - und lässt sich hierbei überlisten . Unter Eingabe überlanger Strings für Netzwerkname und Passwort ließ sich das iPad zum Absturz bringen, die Aktivierungssperre war damit auch aufgehoben. Vermutlich wird Apple das aber mit dem nächsten Systemudpate beheben, aber auch weiterhin dürfte man mit oben beschriebener Methode sich sein Passwort zurücksetzen können. (Macwelt)