Das Internet of Things (IoT) gewinnt an Konturen. Auch immer mehr Mittelständler erkennen, dass disruptive Geschäftsmodelle bestehende Ansätze überrollen können.

Die Anzahl der vernetzten Geräte soll bis zum Jahr 2020 von 12 Milliarden in 2015 auf über 30 Milliarden steigen und in drei Jahren werden über die Hälfte der Produkte und Assets vernetzt sein - 69 Prozent mehr als heute.

Dass IoT Branchen aufrüttelt und Entwicklungen in Gang kommen, zeigt die aktuelle Studie von IDC "Internet of Things in Deutschland 2016" mit den folgenden sechs zentralen Thesen: