Laut Werner Blick, Professor an TH Regensburg, befinden sich viele Unternehmen in Deutschland mit Industrie 4.0 erst in der frühen Phase.

Dennoch ist die Vision für Industrie 4.0 bei vielen Verantwortlichen längst in den Köpfen. Hinter der Vision verbirgt sich der so genannte Data Lake - ein Sammelbecken an Daten von diversen Geräten und Programmen. Hier setzt das „Internet of Production“ an, das so genannte Latenzzeiten in Unternehmen auf ein Fünftel reduzieren kann. Gemeint sind hier die Zeiten, die ein Unternehmen benötigt, um zu erkennen, dass ein neues oder verändertes Produkt nötig ist.