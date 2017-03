Die Smartphones Huawei P10 und P10 Plus spielen in der Highend-Riege. Die Ausstattung beeindruckt mit dem Kirin-960-Prozessor und einer Leica-Doppelkamera. Optisch fühlt man sich an das iPhone erinnert, was den guten Gesamteindruck aber nicht trübt. Das Huawei P10 Plus ist etwas besser ausgestattet und folglich auch teurer. Wir haben uns das Huawei P10 in diesem Video näher angeschaut.