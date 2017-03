HTC hat Anfang Januar seine neue Premium-Reihe präsentiert, die die "One"-Reihe ablöst. Den Start machen die beiden Modelle HTC U Play und das Top-Modell HTC U Ultra. Die Handys sind optisch überwiegend identlisch, unterscheiden sich vor allem in ihrer Hardware-Ausstattung.

TEST-FAZIT: HTC U Play Das U Play macht optisch einiges her, vor allem weil es mit dem gleichen Design wie das Top-Handy U Ultra kommt. Das schicke Glasgehäuse hat allerdings den Nachteil, dass es Fingerbadrücke magisch anzieht! Immerhin lassen die sich ohne Probleme wieder abwischen. Die Leistung in den Benchmark-Tests ist vergleichsweise gering, in der Praxis kommen Sie gut durch den Alltag. Die Akkulaufzeit ist in Ordnung und wir sind auf den KI-Assistenten Sense Companion gespannt, der in Q2 auf das Handy kommt. Pro + Sehr schicke Optik + HTC Sense Companion kommt Contra - Kein Android 7 ab Werk - Leistung gering

TESTERGEBNISSE (NOTEN) HTC U Play Testnote gut (1,67) Preis-Leistung günstig Ausstattung und Software (24 %) 1,10 Handhabung und Bildschirm (24 %) 1,48 Internet und Geschwindigkeit (20 %) 1,76 Mobilität (19 %) 2,08 Multimedia (10 %) 2,42 Service (3 %) 2,19

HTC U Play: Kleineres Modell mit schicker Optik

Das HTC U Play - the playful U - kommt mit dem gleichen Design wie das Top-Gerät U Ultra. HTC setzt auf eine über 3 Achsen gebogenes Glasgehäuse, das aufgrund seiner Spannung besonders bruchfest sein soll. Vorder- und Rückseite sind annähernd symmetrisch, dadurch liegt das U Play sehr angenehm in der Hand. Das Glas wird aus mehreren Schichten mit leicht unterschiedlichen Farben zusammengepresst, wodurch eine sehr elegante Optik entsteht. Je nach Umgebungslicht und Blickwinkel erscheint die Farbe anders. So schön das Design auch ist, leider sieht man jeden Fingerabdruck auf dem Handy, wodurch es sofort sehr schmutzig bzw. fettig aussieht. Die Abdrücke lassen sich immerhin durch eine besondere Beschichtung schnell und leicht abwischen. Aufgrund des neuen Designs und des dünnen 3-Millimeter-Rahmens fällt die Klinkenbuchse weg.

Auf der rechten Gehäuseseite finden Sie die Lautstärkewippe sowie den Power-Button. Sofort fällt auf, dass der Nutzer deutlich fester auf die Tasten drücken muss als bei anderen Smartphones - das kann auf Dauer stören. Immerhin können Sie das Display auch über einen Doppeltipp oder durch Berühren des Home-Buttons aktivieren.

Display: Gegenüber dem U Ultra fehlt das kleine, zusätzliche Display für Benachrichtigungen. Der Hauptbildschirm misst 5,2 Zoll und zeigt Inhalte in Full-HD (1920 x 1080 Pixel) an. So errechnen wir eine Punktedichte von 428 ppi - das Display ist sehr scharf sowie kontrastreich und auch bei steilem Blickwinkel bleibt es ablesbar.

Handhabung und Bildschirmqualität HTC U Play (Note: 1,48) Verarbeitungsqualität sehr hoch Menüführung Akku wechselbar nein Bedienung Touchscreen / Touchscreen-Technik 1 / kapazitiv Bildschirm: Technik / Diagonale / Größe / Auflösung / Punktedichte Super LCD / 13,2 Zentimeter (5,2 Zoll) / 1080 x 1920 Pixel / 424 ppi Bildschirm-Qualität: Kontrast / Helligkeit 1320:1 / 373 cd/m²

Leistung: Etwas schwach auf der Brust

Als Motor dient dem HTC U Play der Octa-Core-Prozessor MediaTek Helio P10 mit 2 GHz Taktung. Hinzu kommen 3 GB RAM. Die Performance reicht für den Alltag aus. Bei anspruchsvollen Prozessen kann das System mal stocken. Dass das Handy etwas schwach auf der Brust ist, beweisen auch die Benchmark-Ergebnisse: Im 3D Mark sind maximal 11.305 und im Antutu Benchmark niedrige 54.223 Punkte drin. Damit liegt fast jedes aktuelle Smartphone vor dem U Play, was die Ergebnisse angeht.

Im Alltag werden Sie dies weitestgehend nicht merken, doch wird die Performance bei längerem Gebrauch schneller nachlassen als bei ähnlichen Geräten.

Internet und Geschwindigkeit HTC U Play (Note: 1,76) Browser: Geschwindigkeit / Flash unterstützt 1177 Millisekunden / nein Geschwindigkeit: Startzeit / Datenübertragung / Tempo-Messung (Antutu) 00:33 Minuten / 00:36 Minuten / 54.223 Punkte

Mobilität: Durchschnittliche Ausdauer

Die fest verbaute Batterie bietet eine Kapazität von 2500 mAh. Damit schafft das Handy im Akkutest Dauer-Surfen eine Laufzeit von 8:05 Stunden und schlägt damit auch das HTC U Ultra - was in Anbetracht der niedrigen Ausdauer für ein Top-Gerät keine Überraschung ist.

Die im System integrierte künstliche Intelligenz verbindet Software und Akku, was in der Praxis durchaus nützlich sein könnte. Beispiel: Die Akkuladung liegt bei nur noch 22 Prozent, aus Ihrem Kalender weiß das System aber, dass Sie in 3 Stunden einen 8-stündigen Flug vor sich haben. Ihr Handy warnt Sie diesbezüglich, sodass Sie noch Zeit haben, zu reagieren. Die klassischen Stromspar-Funktionen sind ebenfalls implementiert.

Mobilität HTC U Play (Note: 2,08) Akkulaufzeit 08:05 Stunden Gewicht 145 Gramm

Ausstattung und Software: Kein Android 7 ab Werk

Speicher: Den internen Speicher von 32 GB können Sie optional mit einer Micro-SD-Karte um bis zu 2 TB erweitern.

Software: Auf dem U Play installiert HTC tatsächlich nur Android 6 mit der eigenen Nutzeroberfläche HTC Sense während das U Ultra bereits mit Android 7 läuft.

HTC Sense Companion: Der KI-Assistent lernt von Ihnen und den Dingen, die Sie machen. Beispielsweise soll er Sie daran erinnern, sich warm anzuziehen, wenn Schneefall vorhergesagt ist. Oder er schlägt Ihnen ein Restaurant vor, wenn Sie auf Reisen sind. Sense Companion ist jedoch nicht vorinstalliert. Ab dem zweiten Quartal sollen Nutzer den Assistenten über den Google Play Store herunterladen.

HTC Voice: HTC verbaut insgesamt 4 Mikrofone, die Ihrer Stimme im 360-Grad-Radius noch auf 2 Metern zuhören. Besonders interessant bei Video- und Tonaufnahmen für 3D-Sound.

Als Anschluss ist der jetzt branchenübliche USB-Typ-C-Standard verbaut. Außerdem gibt es WLAN-ac, LTE Cat6 (300 Mbit/s), Bluetooth 4.2, NFC und einen Fingerabdrucksensor.

Vollausgestattete Kamera verbaut

Rück- und Frontkamera des HTC U Play knipsen jeweils Fotos mit bis zu 16 Megapixel und bieten je eine f/2.0-Blende. Die Hauptkamera verfügt zusätzlich über einen Phasenvergleichs-Autofokus sowie eine optische Bildstabilisierung (OIS). Im Pro-Modus stellen Sie die Kamera manuell ein und nehmen Fotos bei Bedarf im RAW-Format auf. Die Fotos sind farbecht und scharf. Außerdem ist der Fokus sehr schnell!

Videos sind mit maximal 1080p möglich - so auch bei der Frontkamera. Beide Cams unterstützen zudem Auto-HDR. Übrigens: Die Frontkamera ist die gleiche Cam, die auch im Highend-Modell U Ultra steckt.

HTC USonic: Dem HTC U Ultra liegt das neue Headset USonic bei. USonic optimiert mithilfe einer Analyse Ihres Innenohres durch Schallimpulse den Sound auf Ihr Gehör. Und tatsächlich zeigen die Optimierungen unterschiedliche Ergebnisse bei verschiedenen Testern. In den USonic-Optionen sind mehrere Audio-Profile speicherbar.

Multimedia HTC U Play (Note: 2,42) Kamera: Auflösung / Bildqualität / Autofokus / Touch-Fokus / Makro / Motivprogramme / Bildstabilisator / optischer Zoom / digitaler Zoom / mechanischer Auslöser / LED-Licht 4672 x 3504 Bildpunkte / 2 / ja / ja / ja / ja / ja / / ja / nein / ja Video: Auflösung / Bild- und Tonqualität / Bildstabilisator / Aufnahme Stereoton 1920 x 1080 Bildpunkte / gut / ja / ja DLNA ja

Verfügbarkeit und Preis des HTC U Play

Das HTC U Play ist demnächst zu einem Preis von 449 Euro erhältlich. Zur Auswahl stehen die Farben Schwarz, Weiß, Blau und Pink.

ALLGEMEINE DATEN HTC U Play Testkategorie Smartphones Smartphone-Hersteller HTC Internetadresse von HTC www.htc.com/de/ Preis (unverbindliche Preisempfehlung) 449 Euro Technische Hotline 0692 / 2227334 Garantie 24 Monate

DIE TECHNISCHEN DATEN HTC U Play Größe (L x B x H in Millimeter) 146 x 73 x 8 Millimeter Formfaktor Barren Betriebssystem Android 6.0 Prozessor (Takt) MediaTek Helio P10 (Octa-Core. 1.95 GHz) 3G/4G-Tempo / LTE 300 MBit/s / ja Bluetooth / WLAN / NFC / GPS 4.2 / ac / ja / ja USB / Klinkenstecker USB-C / ja interner Speicher / davon frei / Speichererweiterung 32 GB / 23,5 GB / Micro-SD Lieferumfang Lade-Adapter, USB-Kabel, Headset, Schutzhülle Handbuch: ausführlich / deutsch / gedruckt / als PDF ja / ja / ja / ja installierte Software / verfügbare Apps sehr viel / sehr viele

(PC-Welt)