Aus der Microsoft-Azure-Cloud wird ihnen ein Katalog an APIs für maschinelles Lernen und eine Drag-and-drop-Bedienoberfläche zur Verfügung gestellt. Sie können so Aufgaben rund um kontextuelles Verstehen - etwa Text- und Gesichtserkennung oder Sentiment-Analyse - in ihre Anwendungen integrieren.

Über ein Browser-GUI, das "HoD Combination Canvas", können die Developer auch APIs verketten und kombinieren, um eine nahezu unbegrenzte Zahl an neuen "Combination APIs" zu erzeugen. Mit dem Produkt wolle HPE "maschinelles Lernen für alle Entwickler zugänglich machen und sie dabei unterstützen, kognitive Anwendungen der nächsten Generation zu entwickeln", sagt Fernando Lucini, Chief Technology Officer für Big Data bei HPE Software.

Kognitive Services aus der Cloud

HoD Combinations umfasst unter anderem die folgenden Funktionen: