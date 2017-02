Zehn Tage vor dem Launch des LG G6 auf dem MWC bestätigt der Hersteller jetzt per Pressemitteilung einige Details zur Ausstattung seines Flaggschiff-Smartphones. Wie bereits von LG Display angegeben, verfügt das LG G6 über ein 5,7 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2.880 x 1.440 Pixel. Den laut LG fast die gesamte Vorderseite ausfüllenden Bildschirm im 2:1-Format nennt LG selbst FullVision Display. Die neue Form soll Anwendern eine verbesserte Nutzererfahrung bieten, was sich besonders beim Surfen im Internet, dem Lesen von E-Books oder Anschauen von Videos zeigen soll. Gebrauch vom Seitenverhältnis macht der Hersteller aber vor allem mit dem neuen LG UX 6.0. Hier rückt LG verschiedene Anwendungsbeispiele für den Split-Screen-Modus in den Vordergrund.

So teilen Nutzer zum Beispiel mit der "Square Camera" das Display in zwei Teile und schießen über die eine Displayhälfte Fotos im auf sozialen Plattformen wie Instagram beliebten 1:1-Format und betrachten gleichzeitig auf der anderen sofort die Ergebnisse. Weitere neue Features der Kamera sind der "Food Mode" für farbkräftige Fotos von Speisen und eine Option zum Erstellen von GIFs aus bis zu 100 in Reihe geschossener Fotos. Mehrere im quadratischen Format geschossene Fotos lassen sich in Form einer Kollage auch als Hintergrundbild hinterlegen.

Dass die Spaltung des Bildschirms in zwei gleich große Quadrate ein Kernmerkmal des LG G6 wird, zeigt auch ein veröffentlichter Teaser des Herstellers, in dem weitere Anwendungsszenarien gezeigt werden. Zum Beispiel öffnen Nutzer mit dem Split-Screen-Modus die Telefon-App auf der einen Displayhälfte und betrachten während des Telefonats auf der anderen Hälfte den Kalender oder schreiben den Einkaufszettel während sie gleichzeitig nach Kochrezepten stöbern.

Die vermuteten Specs des LG G6

Display: 5,7 Zoll (2.880 x 1.440 Pixel) im 2:1-Format

Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 821

Speicher: 4 GB RAM | 32 GB Flash-Speicher (erweiterbar)

Hauptkamera: 16 und 8 Megapixel (Dual-Kamera)

Frontkamera: 8 Megapixel

Akku: 3.200 mAh (nicht wechselbar)

Konnektivität: USB Typ C, Klinkenanschluss, NFC, Bluetooth,

Sonstiges: Fingerabdrucksensor (hinten), 32-Bit Hi-Fi-Quad-DAC, Google Assistant

Betriebssystem: Android 7 Nougat

Preis: k.A.

Release: 7. April (Vorstellung auf dem MWC 2017)

