Obwohl Google Pixel und Pixel XL in vielen Tests gut abgeschnitten haben, gibt es offenbar ein Problem, das zwar nicht alle, aber sehr viele der Geräte betrifft und bei dem es sich anscheinend um einen Hardware-Fehler handelt. Der betrifft den Lautsprecher des Gerätes. Bei maximaler Lautstärke und schnellen Tonwechseln ist dann ein kontinuierliches Clipping, also ein störendes Schnarren und Knacken des Lautsprechers wegen Übersteuern zu hören. In einem Video demonstriert ein Nutzer das eindrucksvoll mit mehreren Pixel-Geräten und einer Piano-App. Um ein Problem mit der App ausschließen zu können, demonstriert er die App außerdem auf einem Nexus 6, dabei gibt es keine Probleme.

Dass es sich bei dem Problem bei weitem nicht um einen Einzelfall handelt, zeigen zahlreiche Einträge betroffener Nutzer in Foren wie Reddit oder direkt bei Google. Der Hersteller hat sich demnach des Problems angenommen und arbeitet an einer Lösung. Für Nutzer von Custom-ROMs gibt es die offenbar bereits. Die genannten Sound-Probleme gibt es nämlich im WETA-Custom-ROM nicht, da dort statt der Standard-Audio-Treiber auch Viper4Android ausgewählt werden kann. Damit sind dann die Probleme behoben, wie in einem anderen Video demonstriert wird.

Wer kein Custom-ROM auf seine Pixel-Phone aufspielen, aber auch nicht auf eine Fehlerbehebung durch Google warten will, der kann sich allerdings ganz einfach selbst behelfen: einfach die Lautstärke ein wenig unter der maximal möglichen Lautstärke halten. Das soll auch dazu führen, dass die Clipping-Geräusche verschwinden. Hier gibt es die entsprechenden Foren-Einträge zu WETA für das Google Pixel und das Google Pixel XL. Wie immer der Hinweis: Ihr solltet Custom-ROMs nur aufspielen, wenn ihr damit eine gewisse Erfahrung habt und wenn euch bewusst ist, dass ihr damit unter Umständen das Smartphone unbrauchbar macht.

