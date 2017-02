Derzeit stehen Unternehmen häufig noch vor der Herausforderung, multi-strukturierte Informationen aus diversen Quellen an einem Ort zusammenführen zu können und analysierbar zu machen. Mit SAP BW/4HANA will SAP den Grundstein für die "Single Source of Truth" legen und Big-Data- und Data-Lake-Szenarien zukünftig noch enger mit den relationalen Datenmodellen im Data Warehouse verbinden. Welche Schwerpunkte sie hierbei verfolgt und wie Unternehmen das vereinfachte neue Datenmodell einsetzen können, erläutert Lars Jakob unter den folgenden Aspekten und Fragestellungen:

Innovationen auf SAP BW/4HANA konzentrieren Data Lake: Unternehmen fit machen für Big Data Migration: In drei Schritten zu SAP BW/4HANA kommen Analytics: Echtzeitanalysen für Jedermann möglich machen Konvertierung: Über Werkzeuge den Weg zum neuen Datenmodell Cloud-Strategie: SAP BW/4HANA aus der Private Cloud

Lesen Sie den ausführlichen Beitrag zur Business Warehouse Strategie von SAP im SAP News Center.