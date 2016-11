Künstliche Intelligenz wird in den nächsten fünf Jahren einen wesentlichen Einfluss auf die Strukturen innerhalb eines Unternehmens nehmen. Dafür sind vor allem zwei bedeutende Faktoren verantwortlich: Erstens die technische Entwicklung der letzten Jahre und zweitens die Milliarden von Dollar, die dafür aufgewendet wurden, um künstliche Intelligenz zu kommerzialisieren. Forschung und Entwicklung in diesem Bereich werden schon deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit fortgeführt, um diesen Fortschritt weiter auszubauen.

Bereits jetzt arbeiten viele Unternehmen daran, künstliche Intelligenz mit kognitiven Technologien für eine Vielzahl von Branchen und Geschäftsfunktionen anzupassen, damit sie für eine breite Masse verkauft und auch implementiert werden können. Zwar werden sich nicht alle Anbieter erfolgreich auf dem Markt behaupten können, trotzdem ist es wichtig, dass der Wandel gemeinsam vorangetrieben wird.

Sichtbar wird das an den Leistungen dieser Technologien, deren Fortschritt man bereits in der Vergangenheit beobachten konnte und die sich über die letzten Jahre wesentlich verbessert haben. Technologie-Unternehmen nutzen künstliche Intelligenz und kognitive Technologien – wie Computer-Visionen und maschinelles Lernen – schon jetzt, um Produkte zu verbessern oder ganz neue Produktkategorien zu erstellen.

Vorteile bei der Anwendung von KI in Unternehmen

Die Vorteile, die sich durch den Einsatz künstlicher Intelligenz ergeben, liegen für viele Unternehmen branchenunabhängig auf der Hand. Mithilfe von künstlicher Intelligenz und kognitiver Technologien können Entscheidungen schneller getroffen und somit Aktionen zügiger umgesetzt werden. In Bereichen wie der automatisierten Betrugserkennung, Planung und Steuerung ist das besonders hilfreich.

Aber auch in der medizinischen Diagnostik, bei der Erdölgewinnung oder Prognosen-Erstellung, werden die Vorzüge der Technologie deutlich. Hier ist es zudem wichtig, dass in kurzer Zeit bessere Ergebnisse durch eine optimierte Vorhersage erreicht werden. Hilfreich sind dann zum Beispiel Technologien wie Computer-visions, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Es geht also in erster Linie darum, dass diese Technologien Mensch und Maschine dabei unterstützen, schneller und genauer zu arbeiten.

Mehr Effizienz bei weniger Kosten

Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und kognitiver Technologien können Arbeitskosten eingespart werden, die gerade für kleine Unternehmen oder Start-Ups eine existenzielle Belastung darstellen. Dominos Pizza Lieferservice beispielsweise hat sich die Technologie zunutze gemacht und mithilfe einer Spracherkennung eine automatisierte, telefonische Kundendienst-App für seine Zwecke installiert. Diverse umfangreiche Aufgaben, die sich manuell nur schwer ausführen lassen, werden durch den Einsatz von KI-Technologien zu einem simplen Schritt umgewandelt. Das hilft Unternehmen enorm bei der Umsetzung von Unternehmenszielen.

Durch das Hinzufügen neuer Features oder der Verbesserung bereits bestehender Produkt- und Service-Innovation (durch die Einbettung von künstlicher Intelligenz in Produkte), fördert künstliche Intelligenz eine völlig neue Klasse von Produkten, die ein eigenes Marktpotential mitbringen.

Beispiele für die Fortschritte, die bislang durch KI und kognitive Technologien gemacht wurden, sind leicht zu finden. So verbesserte sich die Genauigkeit der Google-Spracherkennungstechnologie zum Beispiel von 84 Prozent im Jahr 2012 auf 98 Prozent in nur zwei Jahren. Facebook wiederum berichtet in einem Peer-Review-Papier, das seine Technologie „Deepface“ mit einer Genauigkeit von 97 Prozent Gesichter auf einem Bild ausmachen kann.

Ausblick: KI auf dem Vormarsch

Künstliche Intelligenz wird in den kommenden Jahren allgegenwärtig sein. Der technische Fortschritt und die Vermarktung werden dafür sorgen, dass die Auswirkungen dieser Technologien in den nächsten fünf Jahren auf Unternehmen noch größer werden.

Eine wachsende Zahl an Unternehmen wird künftig mit hoher Wahrscheinlichkeit KI-Anwendungen finden, die für ihre Zwecke ideal sind: In ihrem Segment führende Unternehmen werden diese innovativen Anwendungen nutzen, um ihre Leistungen drastisch zu verbessern oder neue Funktionen zu schaffen, und so ihre Wettbewerbsposition untermauern. Herausforderer müssen schnell ein Bewusstsein für die vielfältigen Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz entwickeln, und sich überlegen wie diese Technologie Innovation fördern und die Geschäftsentwicklung ihres Unternehmens fördern kann.

Erfahren Sie mehr über die Hürden, die Unternehmen überwinden müssen, im ersten Teil des Artikels (Künstliche Intelligenz revolutioniert die Geschäftswelt). (mb)