Sie werden staunen, was diese Foto-Tools können: Textaizer verwandelt beispielsweise digitale Fotos in ein kunstvolles Buchstaben-Mosaik, ImageSorter sortiert Ihre Fotos nach Farbähnlichkeit und The Rasterbator erstellt aus Ihren Fotos und Grafiken vormarkierte PDF-Dateien, die Sie ausdrucken und zu einem großen Poster zusammenkleben können.

Der kostenlose und professionelle Bildbetrachter, -konvertierer und -bearbeiter XnView öffnet mehr als 400 Grafikformate und wandelt Dateien in rund 50 Formate um. Zudem enthält die Freeware einen integrierten Bilderbrowser, mit dem Sie Miniaturen übersichtlich in einer Vorschau betrachten können und eine Fullscreen-Diashow mit Effektfunktion. Das für den persönlichen Gebrauch kostenlose Bildbearbeitungsprogramm PhotoFiltre kommt aus Frankreich und bringt alle gängigen Funktionen für die Bearbeitung digitaler Fotos mit.

Das kleine und kostenlose Bildbearbeitungstool Image Analyzer analysiert Bilder und erlaubt unter anderem die Korrektur von Farbfehlern. Hinzu kommen grundlegende Bildbearbeitungsfunktionen, wie etwa das Vergrößern oder das Verkleinern oder die Beseitigung von roter Augen auf Fotos. Mit der Freeware Fotosizer ist es ein Kinderspiel, Fotos anzupassen. Mit nur einem Klick skalieren Sie ganze Bilderordner ins gewünschte Format. Der Gratis Fotosizer verkleinert einzelne Bilder oder ganze Serien von Fotos in einem Ordner und unterstützt dabei Bilder in den Formaten .jpg, .png, .bmp, .tga und .gif. Sie wählen einfach das entsprechende Bild oder den Ordner im kostenlosen Tool Fotosizer aus und stellen entweder die Größe nach Höhe und Breite ein oder wählen die Größe über die Pixelanzahl oder einen Prozentsatz. Dann brauchen Sie nur noch ein Verzeichnis zum Speichern der verkleinerten Bilder anzugeben, und der Fotosizer erledigt den Rest. (PC-Welt)