In der Regel dürfte die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung bei Entscheidern kaum Begeisterung auslösen. Immerhin kündigt die Novelle, die im Mai 2018 in Kraft tritt, empfindliche Strafen bei Nichteinhaltung an, wie ein Computerwoche-Webinar am 12. April um 11 Uhr darstellt.

Diesen Blick möchte Matthias Binder, Senior Consultant Information Governance bei Hewlett-Packard Enterprise, aber gern erweitern. Binder erkennt in der neuen Verordnung viel Potenzial zum Einsparen von Zeit und Kosten. Das Stichwort lautet hier Automatisierung des Datenmanagements.

Binder erklärt, wie Entscheider sensible personenbezogene Daten im Unternehmen identifizieren können und wie man Aufbewahrungsfristen und Löschpflichten rechtssicher einhält. Thomas Hafen von der Computerwoche moderiert das Webinar.

