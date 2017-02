Der Google Assistant ist eines der exklusiven Features auf den aktuellen Android-Referenzgeräten Pixel und Pixel XL. Allerdings wird der Sprachassistent wohl künftig auch auf älteren Google-Smartphones Einzug halten, wie der 9to5Google-Redakteur Stephen Hall erfahren haben will. Demnach wird der Dienst mit einem kommenden "großen" Update auch auf das Nexus 5X und das Nexus 6P gelangen. Ob es sich dabei um Android 7.1.3, Android 7.2 oder Android 8.0 handelt, weiß Hall nicht. Aktuell befindet sich Android 7.1.2 Nougat bei Google im Betatest, darin ist der Google Assistant für die Nexus-Smartphones allerdings noch nicht enthalten.

Außen vor bleiben in jedem Fall die ein Jahr älteren Google-Geräte Nexus 6 und Nexus 9, die mit Android 7.1.1 Nougat ihr letztes Systemupdate gesehen haben. Beide erhalten nur noch die monatlichen Sicherheitspatches von Google, im November dieses Jahres läuft aber auch dieser Support aus. Android 7.1.2 Nougat soll in seiner finalen Version in "ein paar Monaten" für Pixel und Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel C und den Nexus Player erscheinen. Angaben zu den Neuerungen dieses "Wartungsupdates" macht Google nicht. Allerdings zeichnet sich bereits ab, dass Nexus 5X und Nexus 6P unter anderem die Fingerabdrucksteuerung aus den Pixel-Smartphones erhalten werden.

Die Unterstützung für den Google Assistant soll im Verlauf dieses Jahres auf weitere Plattformen des Unternehmens ausgeweitet werden, dazu zählen Android TV und Android Wear. Außerdem werden wohl auch andere Hersteller den Sprachassistenten nutzen dürfen, der Google Assistant soll beispielsweise auch auf dem LG G6 vorinstalliert sein.

