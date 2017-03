Erst kürzlich hat Google angekündigt, den Google Assistant auch für andere Smartphones als die Pixel-Telefone freizugeben. Als Voraussetzung nannte Google zu dem Zeitpunkt nur, dass die Smartphones mindestens mit Android 6 Marshmallow bespielt sein müssen. Jetzt gibt das Unternehmen auf der Produktseite zu dem KI-Assistenten neue Details zu den Mindestvoraussetzungen in Sachen Hardware preis. Demzufolge müssen Smartphones natürlich die Google Play Dienste installiert haben, der Arbeitsspeicher größer als 1,5 GB sein und das Display mindestens mit 1.280 x 720 Pixel (HD) auflösen.

Mit diesen Voraussetzungen eröffnet Google auch Besitzern von Smartphones der unteren Mittelklasse die Möglichkeit, den Google Assistant zu nutzen. Hier sind ein 2 GB großer Arbeitsspeicher und HD- oder Full-HD-Display mittlerweile die Regel. Anders sieht es bei günstiger Einsteiger-Smartphones aus, die viele Hersteller aus Kostengründen oft immer noch nur mit 1,5 GB RAM ausstatten. Ausgerollt wird der intelligente Sprachassistent über ein Update der Google Play Dienste und wird dann voraussichtlich den über langen Druck auf den Home-Button aufrufbaren Dienst Google Now ersetzen.

Laut Google wird der Assistant noch in dieser Woche in den USA verteilt. Kurz darauf werden auch Anwender in Australien, Kanada, den vereinigten Königreichen sowie Deutschland den Sprachassistenten nutzen können. In weiteren Ländern soll der Google Assistant noch im Laufe des Jahres auf die kompatiblen Smartphones ausgerollt werden.

Der Google Assistant ist der neue Sprachassistent von Google, ersetzt damit künftig Google Now und ist bislang nur auf den Pixel-Smartphones sowie über den Messenger Allo verfügbar. Der Assistent mit der künstlichen Intelligenz unterstützt bei den täglichen Aufgaben wie der Terminplanung oder der Suche nach einem Restaurant und lernt mit jeder Sprach- und Text-Eingabe dazu.

