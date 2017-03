Es ist ein Kampf gegen Windmühlen: Immerfort schaffen es kriminelle Hacker, sich in die IT-Systeme von Unternehmen zu schleichen. Eigentlich müsste muss man angesichts dessen ständig in Alarmbereitschaft stehen, um einen erneuten Hackerangriff abwehren zu können.

Doch die Realität sieht leider anders aus. Gerade wenn es um die IT-Sicherheit im eigenen Unternehmen geht, werden die Maßnahmen oft vernachlässigt. Veraltete Sicherheitssoftware zum Beispiel ist oft ein Auslöser für lückenbehaftete IT-Systeme - vor allem in kleineren Unternehmen, die oft nicht die Mittel für teure Sicherheitsvorkehrungen haben. Jedes zehnte mittelständische Unternehmen war laut der Beratungsgesellschaft PwC im Jahr 2014 von einem Hackerangriff betroffen - doppelt so viele wie im Vorjahr. Doch wer trägt die Verantwortung dafür? Etwa das Unternehmen selbst?

Betrachtet man den aktuellsten Fund einer Zero-Day-Lücke in der Windows-SMB-Bibliothek, die ein Denial-of-Service auf den angegriffenen Systemen zur Folge hat, stellt man fest, dass Microsoft bislang noch nicht für ein Update gesorgt hat, um seine Nutzer zu schützen. Der Entdecker des Exploits behauptet sogar, dass der Windows-Riese sich lieber auf Marketing konzentriert, statt einen Patch zu veröffentlichen.

Die Top 15 Hacker-Angriffe auf Unternehmen

Unternehmen weltweit rücken seit Jahren in den Fokus von Hackern und Cyberkriminellen. Identitäts- und Datendiebstahl stehen bei den Anhängern der Computerkriminalität besonders hoch im Kurs - kein Wunder, dass Cyber-Risk-Versicherungen immer mehr in Mode kommen. Wir zeigen Ihnen 15 der größten Hacking-Attacken auf Unternehmen der letzten Jahre. Yahoo

Erst im September musste Yahoo den größten Hack aller Zeiten eingestehen. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass dieselben Hacker sich bereits ein Jahr zuvor deutlich übertroffen hatten: Bei einem Cyberangriff im August 2013 wurden demnach die Konten von knapp einer Milliarde Yahoo-Usern kompromittiert. Dabei wurden Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten und verschlüsselte Passwörter abgegriffen. Dyn

Eine massive DDoS-Attacke auf den DNS-Provider Dyn sorgt im Oktober für Wirbel: Mit Hilfe eines Botnetzes – bestehend aus tausenden unzureichend gesicherten IoT-Devices – gelingt es Cyberkriminellen, gleich drei Data Center von Dyn lahmzulegen. Amazon, GitHub, Twitter, die New York Times und einige weitere, große Websites sind über Stunden nicht erreichbar. Cicis

Auch die US-Pizzakette Cicis musste Mitte 2016 einen Hackerangriff eingestehen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden die Kassensysteme von 130 Filialen kompromittiert. Der Diebstahl von Kreditkartendaten ist sehr wahrscheinlich. Wie im Fall von Wendy's und Target gelang es Hackern auch bei Cicis Malware in das Point-of-Sale-Kassensystem einzuschleusen. Erste Angriffe traten bereits im Jahr 2015 auf, im März 2016 verstärkten sich die Einzelattacken zu einer groß angelegten Offensive. Nach eigenen Angaben hat Cicis die Malware inzwischen beseitigt. Wendy's

Anfang Juli 2016 wurde ein Hacker-Angriff auf die US-Fastfood-Kette Wendy’s bekannt. Auf den Kassensystemen wurde Malware gefunden – zunächst war von weniger als 300 betroffenen Filialen die Rede. Wie sich dann herausstellte, waren die Malware-Attacken schon seit Herbst 2015 im Gange. Zudem ließ die Burger-Kette verlauten, dass wohl doch bis zu 1000 Filialen betroffen seien. Die Kreditkarten-Daten der Kunden wurden bei den Malware-Angriffen offenbar ebenfalls gestohlen. Wie im Fall von The Home Depot hatten sich die Hacker per Remote Access Zugang zum Kassensystem der Fast-Food-Kette verschafft. Heartland Payment Systems

Noch heute gilt der 2008 erfolgte Cyberangriff auf das US-Unternehmen Heartland Payment Systems als einer der größten Hacks aller Zeiten wenn es um Kreditkartenbetrug geht. Heartland ist einer der weltweit größten Anbieter für elektronische Zahlungsabwicklung. Im Zuge des Hacks wurden rund 130.000.000 Kreditkarten-Informationen gestohlen. Der Schaden für Heartland belief sich auf mehr als 110 Millionen Dollar, die zum größten Teil für außergerichtliche Vergleiche mit Kreditkartenunternehmen aufgewendet werden mussten. Verantwortlich für den Hack war eine Gruppe von Cyberkriminellen. Deren Kopf, ein gewisser Albert Gonzalez, wurde im März 2010 wegen seiner maßgeblichen Rolle im Heartland-Hack zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Heartland bietet seinen Kunden seit 2014 ein besonderes Security-Paket - inklusive "breach warranty". Sony Playstation Network

Im April 2011 ging bei vielen Playstation-Besitzern rund um den Globus nichts mehr. Der Grund: ein Cyberangriff auf das digitale Serviceportal Playstation Network (PSN). Neben einer Ausfallzeit des PSN von knapp vier Wochen (!) wurden bei der Cyberattacke jedoch auch die Daten (Kreditkarteninformationen und persönliche Daten) von rund 77 Millionen PSN-Abonennten gestohlen. Sony informierte seine Nutzer erst rund sechs Tage über den Hack - und musste sich dafür harsche Kritik gefallen lassen. Die Kosten des PSN-Hacks beliefen sich auf circa 170 Millionen Dollar. Die Verantwortlichen wurden bislang nicht identifiziert. Livingsocial.com

Die Online-Plattform Livinggsocial.com (inhaltlich vergleichbar mit Groupon) wurde im April 2013 Opfer eines Hacker-Angriffs. Dabei wurden die Passwörter, E-Mail-Adressen und persönlichen Informationen von circa 50 Millionen Nutzern der E-Commerce-Website gestohlen. Glücklicherweise waren die Finanzdaten von Kunden und Partnern in einer separaten Datenbank gespeichert. Die Verursacher des Security-Vorfalls wurden nicht identifiziert. Adobe Systems

Mitte September 2013 wurde Adobe das Ziel von Hackern. Circa 38 Millionen Datensätze von Adobe-Kunden wurden im Zuge des Cyberangriffs gestohlen - darunter die Kreditkarteninformationen von knapp drei Millionen registrierter Kunden. Die Hacker die hinter dem Angriff standen, wurden nicht gefasst. Target Corporation

Die Target Corporation gehört zu den größten Einzelhandels-Unternehmen der USA. Ende des Jahres 2013 musste Target einen Cyberangriff eingestehen, bei dem rund 70 Millionen Datensätze mit persönlichen Informationen der Kundschaft gestohlen wurden. Weitaus schwerer wog jedoch, dass unter diesen auch 40 Millionen Datensätze waren, die Kreditkarteninformationen und sogar die zugehörigen PIN-Codes enthielten. Für außergerichtliche Einigungen mit betroffenen Kunden musste Target rund zehn Millionen Dollar investieren, der damalige CEO Gregg Steinhafel musste ein halbes Jahr nach dem Hack seinen Hut nehmen. Snapchat

Ein kleiner Fehler führte Ende Dezember 2013 dazu, dass Hacker die Telefonnummern und Nutzernamen von 4,6 Millionen Snapchat-Usern veröffentlicht haben. Snapchat selbst geriet darauf ins Kritikfeuer von Nutzern und Sicherheitsforschern, denn wie so oft war die Ursache für die Veröffentlichung der Daten ein Mangel an Sicherheitsvorkehrungen. Die von Hackern verursachten Probleme sind jedoch meist weniger schlimm als der Schaden, der nach der Veröffentlichung folgt. Auch wenn man seinen Nutzernamen oder seine Telefonnummer nicht als großes Geheimnis ansieht – ein motivierter Angreifer wie ein Stalker oder ein Identitäts-Dieb könnten mit diesen Daten Übles anrichten. Dieser Hack zeigt wiederum, dass alle Daten wichtig sind - vor allem wenn sie den Nutzern gehören. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Entwickler von Snapchat diesen Sicherheitsfehler gerne vor den Hackern gefunden hätten. Ebay Inc.

Im Mai 2014 wurde Ebay das Ziel von Cyberkriminellen. Zwar wurden bei der Attacke keine Zahlungsinformationen entwendet - dafür aber E-Mail-Adressen, Usernamen und Passwörter von knapp 145 Millionen registrierten Kunden. Die Hacker erlangten scheinbar über von Ebay-Mitarbeitern gestohlene Logins Zugriff auf die Datenbanken des Unternehmens. Die Verantwortlichen wurden nicht identifiziert. J.P. Morgan Chase

Mit J.P. Morgan rückte im Juli 2014 eine der größten US-Banken ins Visier von Cyberkriminellen. Rund 83 Millionen Datensätze mit Namen, Adressen und Telefonnummern von Kunden fielen den Hackern in die Hände. Zugang erlangten die Kriminellen offensichtlich über gestohlene Login-Daten eines Mitarbeiters. Allerdings musste sich J.P. Morgan den Vorwurf gefallen lassen, seine Systeme nicht ausreichend zu schützen. Inzwischen wurden in den USA und Israel vier Personen festgenommen, die mutmaßlich an diesem Hack beteiligt waren. The Home Depot

Die US-Baumarktkette The Home Depot wurde im September 2014 Opfer eines besonders hinterhältigen Hacks. Cyberkriminelle hatten es geschafft, Malware in das Kassensystem von über 2000 Filialen einzuschleusen. Die Folge davon: 56 Millionen Kreditkarteninformationen von Bürgern der USA und Kanada wurden direkt bei der Zahlung in den Home-Depot-Geschäften entwendet. Darüber hinaus fielen auch noch 53 Millionen E-Mail-Adressen in die Hände der Hacker. Der Schaden für das US-Unternehmen wird auf rund 62 Millionen Dollar beziffert. Anthem Inc.

Anthem gehört zu den größten Krankenversicherern der USA. Im Februar 2015 gelang es Cyberkriminellen, persönliche Daten von circa 80 Millionen Kunden zu stehlen. Die Datensätze enthielten Sozialversicherungsnummern, E-Mail-Adressen und Anschriften. Darüber hinaus wurden auch Gehaltsinformationen von Kunden und Angestellten entwendet. Immerhin: Medizinische Daten sollen nicht betroffen gewesen sein. Verschiedenen Security-Experten zufolge führt die Spur des Hacks nach China. Ashleymadison.com

Anschriften, Kreditkartennummern und sexuelle Vorlieben von circa 40 Millionen Usern hat eine Hackergruppe namens Impact Team im August 2015 nach einem Cyberangriff auf das Seitensprung-Portal Ashley Madison öffentlich gemacht. Der Angriff bewies, dass Ashley Madison nicht – wie eigentlich versprochen – persönliche Informationen der Nutzer gegen eine Gebühr löschte. Das erbeutete 30-Gigabyte-Paket beinhaltete insgesamt 32 Millionen Datensätze, darunter 15.000 Regierungs- und Militäradressen von Nutzern. Auch Teile des Seitenquellcodes und interne E-Mails der Betreiber lagen dadurch offen. Aufgrund der intimen Nutzerdaten und der geheimnisvollen Natur von Ashley Madison ist dieser Hackerangriff besonders heikel. Dass die Betreiber persönliche Daten auch auf Wunsch nicht vernichtet haben, zeigt ein Problem von Unternehmen, die personenbezogene Daten auf verschiedenen Systemen verarbeiten. Aber auch solche Unternehmen müssen Nutzerinformationen gegen Gefahren schützen – ganz gleich, ob die Gefahr von externen Hackern, böswilligen Insidern oder zufälligen Datenverlusten ausgeht. Ein Ashleymadison-User hat inzwischen vor einem Gericht in Los Angeles Klage gegen Avid Life Media eingereicht. Der Vorwurf: fahrlässiger Umgang mit hochsensiblen Daten. Ein Antrag auf Sammelklage ist ebenfalls bereits eingegangen. Sollte das Gericht diesem folgen, könnten ALM Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe ins Haus stehen.

Hackerangriff: Unternehmen selbst schuld?

Was die rechtliche Lage angeht, so schreibt diese keine klaren Regeln vor. Selten werden Unternehmen selbst zur Verantwortung gezogen. In erster Linie leidet darunter am Ende der Kunde, dessen persönliche Daten als Zielscheibe für die Hacker fungieren. Die Forderung nach rechtlichen Sicherheitsstandards ist also gerechtfertigt. Um jedoch das Unternehmen zur Rechenschaft ziehen zu können, muss zunächst betrachtet werden, ob das Unternehmen fahrlässig gehandelt hat. Zum Beispiel, indem es seine Abwehr-Systeme nicht aktualisiert oder Sicherheitslücken einfach ignoriert hat. Eine Studie von Verizon zeigt, dass 99,9 Prozent der Sicherheitslücken bereits bekannt sind, bevor sie an die Öffentlichkeit gelangen.

Ein weiterer Punkt: Gibt es im Unternehmen eine Person, die ausschließlich für die IT-Sicherheit verantwortlich ist? Denn Firmen mit einem CISO sind weitaus mehr um lückenlose Sicherheit bemüht und haben auch weniger Schäden durch Angriffe auf die Systeme zu bewältigen - so eine Studie von Veracode und der New Yorker Börse.

Laut dieser Umfrage fordern auch neun von zehn Vorstandsvorsitzenden, dass Unternehmen, die sich nicht ernsthaft um ihre Datensicherheit bemühen, in Haftung genommen werden sollten. Klare Regeln und standardisierte Vorschriften werden also auch in den Führungsetagen der Unternehmen begrüßt.

In Deutschland versucht das IT-Sicherheitsgesetz des BSI deutliche Standards vorzugeben. Doch die sind vor allem eines: unklar definiert. Das Problem dabei sind vor allem die weitläufig interpretierbaren Begriffe, die für ein lückenhaftes Verständnis sorgen. Moderne Technologien als "angemessene Vorkehrungen" zu bezeichnen, kann vieles bedeuten. Straßen mit Internetdienstleistern zu vergleichen und diese unter dem Begriff "kritische Infrastrukturen" gleichzusetzen, ist ebenso wenig eindeutig.

Haftung als Security-Anreiz?

Wenn nun schon die Rechtslage nicht genügend Anlass bietet, um Sicherheitsvorkehrungen vorbildlich einzuhalten, muss anders dafür gesorgt werden. Zum Beispiel in Form von Cyber-Versicherungen. Durch die kann der IT-Sicherheitsansatz eines Unternehmens grundlegend verändert werden. Das Volumen des Versicherungsmarkts soll sich nach Angaben von Analysten in den nächsten fünf Jahren auf 7,5 Milliarden Dollar verdreifachen. Und ein Unternehmen, das sich finanziell gegen einen Hackerangriff absichert, wird wahrscheinlich auch weniger risikofreudig mit dem Thema Datensicherheit umgehen.

Man sollte meinen, dass ein Schaden in Höhe von 22,4 Milliarden Euro für die deutsche Industrie im Jahr 2016 - so der Digitalverband Bitkom - Grund genug sei, um sich umfassend vor Hackerangriffen zu schützen. Deshalb setzen inzwischen mehr Unternehmen auf Cyber-Versicherungen, die verbesserte Standards für Best Practices in der IT-Sicherheit liefern - vor allem auch für die Drittanbieter der Unternehmen. Denn bereits 65 Prozent der Vorstände beabsichtigen vertragliche Haftungsklauseln für ihre Zulieferer. Das zeigt die Befragung durch die New Yorker Börse.

Der Hiscox Cyber Readiness Report 2017 zeigt hingegen, dass jedes dritte deutsche Unternehmen innerhalb der nächsten zwölf Monate mit dem Abschluss einer Cyber-Versicherung plant. Spannend wird es, wenn 2018 die Europäische Datenschutz-Grundverordnung in Kraft tritt. Diese sieht nämlich Strafen von bis zu 20 Millionen Dollar, beziehungsweise vier Prozent des Jahresumsatzes bei Verstößen vor. In der Folge könnten die Prämien der Cyber-Versicherungen extrem in die Höhe schnellen. Vielleicht ist das jedoch auch der Anreiz für Unternehmen, endlich mehr für ihre IT-Sicherheit zu tun.

Versicherung gegen Hacker?

Eine Cybersecurity-Versicherung kann Unternehmen im Falle eines Hacker-Angriffs vor finanziellem Schaden schützen. Eine Komplettlösung mit Rundum-Schutz gegen jegliches Risiko ist aber auch diese nicht. Auf die folgenden fünf Dinge sollten CIOs vor Abschluss einer Police achten. 1. Kronjuwelen schützen

Eine Cybersecurity-Versicherung legt einen Teil des finanziellen Risikos einer Cyberattacke auf die Versicherungsgesellschaft um. Dabei unterscheidet man zwischen der first-party-insurance, die einer Vollkaskoversicherung ähnelt. Abgedeckt sind im Regelfall Schäden an digitalem Content, Geschäftsausfall und in manchen Fällen auch Reputationsschäden. Das Pendant zur sogenannten third-party-insurance wäre die Haftpflichtversicherung: Sie deckt im Regelfall zum Beispiel Ermittlungs- und Anwaltskosten, sowie Entschädigungs- oder Strafzahlungen ab. Das Problem: Das Spektrum einer Cyberattacke ist so breit, dass eine Absicherung gegen alle Risiken schlicht unmöglich ist. Der beste Weg für CIOs: die digitalen Kronjuwelen des Unternehmens identifizieren, quantifizieren und das Restrisiko versichern. 2. Marktunterschiede Europa / USA: Marktunterschiede

Der Markt für Cybersecurity-Versicherungen ist in den USA wesentlich reifer als in Europa. Das liegt in erster Linie daran, dass in den USA bereits eine Meldepflicht bei Cyberattacken besteht. Mit dem Inkrafttreten der EU-Datenschutzrichtlinie wird sich das ändern. In den USA sind die third-party-insurances momentan deutlich gefragter als in Europa. Studien zufolge sind rund 30 Prozent aller großen und circa 10 Prozent aller US-Unternehmen mit einer Cybersecurity-Versicherung ausgestattet. 03. Auf den Wortlaut achten

Bevor Sie eine Police abschließen, sollten Sie sich genau über die abgedeckten Risiken kundig machen - auch im Hinblick auf bereits bestehende Versicherungen! Eventuell gibt es hier - unnötig Kosten verursachende - Überschneidungen. Im Idealfall sollten sie Ihren Versicherungsmakler damit beauftragen, eine Police zu finden die exakt auf die Ansprüche Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. 4. Schaden trotz Versicherung?

Es gibt Bereiche, für deren Schutz eine Cybersecurity-Police nicht beziehungsweise nur unzureichend geeignet ist. Den Diebstahl geistigen Eigentums oder die Beschädigung der geschäftlichen Reputation durch eine Cyberattacke kann eine Versicherung zwar teilweise finanziell kompensieren - aber kaum wiedergutmachen. Inzwischen ist in der Industrie eine Diskussion darüber entbrannt, ob dies auch im Fall eines staatlich unterstützten Cyberangriffs gilt. 5. Raum für Verbesserungen

Im Idealfall sollte eine Cybersecurity-Versicherung Unternehmen dazu motivieren ihre Sicherheitsstandards anzuheben, um von niedrigeren Versicherungsprämien zu profitieren. Allerdings fehlen den Versicherern bislang die statistischen Daten und Erkenntnisse, um solche kundenspezifischen Preismodelle anbieten zu können.

Fazit: Verantwortung übernehmen

Unternehmen müssen selbst die Verantwortung für eine umfassende IT-Sicherheitsstrategie auf der Höhe der Zeit übernehmen. Solange keine rechtlich klar definierten Regeln geschaffen werden, werden sich Unternehmen auch nicht um die Einhaltung grundlegender Sicherheitsmaßnahmen bemühen.

Doch aussichtslos scheint die Situation nicht, denn mittels Versicherungen kann Abhilfe geleistet werden. Diese können als Treiber von transparenten Sicherheitsstandards eingesetzt werden. Denn wenn die Unternehmen schon nicht eigenständig ihre Verantwortung für die IT-Security erkennen, kann eine finanzielle Maßnahme wie die Einzahlung in eine Versicherungspolice eventuell Anreize schaffen. (fm)