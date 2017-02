Christoph Kull ist bei Workday der Geschäftsleiter Vertrieb und Marketing für die Region DACH. Er kann auf über 15 Jahre Erfahrung in der Software Branche zurückblicken und verfügt über einen MBA in International Consulting von der Graduate Business School in Pforzheim sowie einen Universitätsabschluss in Wirtschaftsinformatik der University of Washington in Seattle.