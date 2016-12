Selbstauslöser Neu in iOS 8 ist ein Selbstauslöser. Diesen können Sie auf 3 oder 10 Sekunden einstellen. So lassen sich beispielsweise Selfies und Gruppenbilder entspannter erstellen. Und bei Aufnahmen mit wenig Licht können Sie das iPhone so positionieren, dass die Aufnahme nicht verwackelt.