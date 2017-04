Firefox 52 ist kürzlich erschienen und hat einige spannende neue Funktionen an Bord. Vor allem ist es aber auch die letzte Version für Windows XP und Windows Vista. Die Neuerungen stellen wir Ihnen in diesem Artikel vor. Den Download von Firefox 52.0.1 finden Sie in unserer Download-Datenbank.

In der folgenden Galerie stellen wir Ihnen die aktuell besten Add-Ons für Firefox vor: Als beeindruckende Beispiele sind hier FireFTP, AniWeather, ColorfulTabs, DownThemAll, oder auch NoScript zu nennen die den Firefox Browser allesamt um tolle Extra-Features erweitern.

Sie vermissen eine praktische Firefox-Erweiterung in der Auflistung, dann teilen Sie uns dies doch im Forum zu diesem Artikel mit!

Eine Auswahl der besten Addons: FireFTP integriert einen leistungsfähigen und sicheren FTP-Client direkt im Browser. AniWeather zeigt aktuelle Wetterinfos in Firefox an. Die Darstellung des aktuellen Wetters erfolgt animiert. ColorfulTabs färbt die geöffneten Tabs in unterschiedlichen Farben ein und erleichtert es dem Anwender so, den Überblick zu behalten. Deutsches Wörterbuch (neue Rechtschreibung) fügt Firefox eine Rechtschreibprüfung hinzu, die beispielsweise alle Eingaben in Formularen überprüft. Download Statusbar zeigt in der Statusleiste den Stand des aktuellen Downloads an. Angezeigt werden die verbleibende Download-Größe und die noch für den Download benötigte Zeit. DownThemAll! Ist ein genialer Download-Manager für Firefox, der den Download-Vorgang beschleunigt und Ordnung in die Downloads bringt.

(PC-Welt)