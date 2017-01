Die meisten Unternehmen hatten ihre CES-Neuheiten bereits im Laufe der vergangenen Woche vorgestellt. Das finnische Start-up HMD Global hat noch etwas länger gewartet und zum Wochenende das erste neue Smartphone unter dem Banner von Nokia präsentiert. Das Gerät trägt die Bezeichnung "Nokia 6" und wird Anfang 2017 exklusiv über einen chinesischen Onlineshop erhältlich sein. Die Entscheidung, das erste Nokia-Smartphone nur in China zu veröffentlichen ist laut HMD Global eine strategische, laut Prognosen soll die Anzahl der Smartphone-Nutzer hier bis Ende dieses Jahres von derzeit 552 Millionen auf 593 Millionen ansteigen.

Das Nokia 6 wartet mit gehobener Mittelklasse-Ausstattung auf: Das IPS-Display mit gewölbtem Deckglas ist 5,5 Zoll groß und stellt Full-HD-Auflösung dar, als Antrieb kommt ein Snapdragon 430 Octa-Core-Prozessor mit 4 GB RAM zum Einsatz. Dazu sind 64 GB Speicher verbaut, die sich per microSD-Karte erweitern lassen. Die Hauptkamera mit f/2.0-Blende, Phasenvergleichsfokus und Dual-LED-Blitz nimmt Fotos mit 16 Megapixel auf, Selfies werden mit 8 Megapixel aufgelöst. Der Akku hat eine Kapazität von 3.000 mAh und wird über einen traditionellen Micro-USB-Anschluss geladen. In der Home-Taste auf der Vorderseite ist ein Fingerabdrucksensor eingebettet, rechts und links daneben sitzen kapazitive Schaltflächen. Als Betriebssystem ist Android 7.0 Nougat vorinstalliert - offenbar kommt nicht der Z Launcher von Nokia, sondern ein neues Nutzerinterface zum Einsatz.

Beim Gehäuse des Nokia 6 handelt es sich um einen Unibody aus Metall mit Schliffkante und Antennenstreifen, die ähnlich wie beim iPhone 7 geformt sind. Das Design entspricht dabei dem des zuvor als Nokia D1C kursierenden Smartphone. Das Nokia 6 wird in China 1.600 Yuan - umgerechnet rund 235 Euro - kosten, einen Marktstart in anderen Regionen hat HMD Global nicht in Aussicht gestellt. Auf dem Mobile World Congress Ende Februar dürfte das Unternehmen allerdings weitere Nokia-Modelle vorstellen, in diesem Jahr allein sollen zwischen sechs und sieben neue Smartphones unter der traditionsreichen Marke erscheinen.

