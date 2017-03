Die klassischen Herausforderungen für Outsourcing-Projekte bleiben den Beteiligten auch in diesem Jahr erhalten - egal, ob es Themen wie die vertragliche Gestaltung von Partnerschaften, das Vendoren-Management oder die Frage "Gehe ich mit meinen Outsourcing-Projekten zu On-, Near- oder Offshore-Partnern?" betrifft. Das zeigt die Studie "Sourcing 2016" der IDG Research Services, auf die Teilnehmer bereits auf dem letztjährigen Sourcing Day einen ersten Blick werfen konnten.

Und auch die Themen für den kommenden Sourcing Day der COMPUTERWOCHE, der am 31. Mai 2017 in Köln stattfinden wird, werden in großen Teilen von der Studie vorgezeichnet. So geben bei der Vertragsgestaltung von Sourcing-Partnerschaften mehr als 41 Prozent der Befragten der Studie (n=480) an, bei dieser kritischen Fragestellung auf externes Berater-Know-how zurückzugreifen, statt selbst die Verhandlungen zu führen. Knapp 33 Prozent verzichten dagegen vollständig auf externen Input, während sich 25 Prozent der Befragten in allen Phasen ihrer Outsourcing-Projekte extern beraten lassen.

Digitale Transformation: Auch im Sourcing disruptiv

Während die Studienreihe in den letzten Jahren vor allem beim Blick auf die Frage nach der wichtigsten Herausforderung für die IT dominiert war vom Thema "Standardisierung/ Konsolidierung/ Integration", Betrachteten die Befragten der Studie in den vergangenen Jahren noch das Thema "Standardisierung/ Konsolidierung/ Integration" als größte Herausforderung, rückt im jüngsten Studienprojekt die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in den Fokus - hier sehen 35 Prozent der Befragten die größte und wichtigste Herausforderung und hieven das Thema damit auf den zweiten Platz. Nur Security ist den Befragten mit etwa 47 Prozent im Moment noch wichtiger. Während also klassische organisatorische und infrastrukturbezogene Themen an Bedeutung verlieren, legen Themen aus dem Bereich der Digitalen Transformation in der Wahrnehmung der Befragten an Wichtigkeit zu.

Konstant hoch sind auch die Zustimmungswerte bei der Frage, was die größte Triebfeder für Outsourcing-Projekte ist: die Effizienzsteigerung auf der Kostenseite. Das geben 57,7 Prozent der Befragten an. Welche Steuerungsmöglichkeiten die Beteiligten am Sourcing-Lifecycle im Bereich des Kostenmanagements haben, soll ein eigener Workshop auf dem Sourcing Day thematisiert. Dass durch erfolgreiche Outsourcing-Projekte auch interne Kräfte für neue Projekte frei werden, sehen 26 Prozent der Befragten als größte Triebkraft - gerade im Digitalzeitalter ein wichtiger Faktor für das Gelingen von Transformationsprojekten!

Um IT-Entscheidern, Einkäufern und Vendor-Managern eine Plattform zum Erfahrungsaustausch zu genau diesen Themen geben, setzt der Sourcing Day 2017 wieder auf ein breites Spektrum an Workshops, beispielsweise:

Security-Herausforderungen durch politische Krisen: Wie sichere ich mich ab?

Wie finde ich die richtigen Partner für die digitale Transformation?

Für jede Konstellation den korrekten Vertrag

Collaboration-Lösungen aus der Hybrid Cloud datenschutzkonform betreiben

Neben den insgesamt neun Workshops des Tages erwartet Teilnehmer auch ein spannendes Vortrags- und Diskussionsprogramm. Markus Sontheimer, Chief Digital Officer von DB Schenker, wird den Teilnehmern in seiner Keynote "Joint he Forces" näher bringen, warum die Fusion der klassischen Aufgaben eines CIO mit der "konstruktiven Disruption" des CDO die ideale Kombination für die IT der Zukunft darstellt. Knut Jessen, CTO der Berenberg-Bank, schließt den Konferenztag mit seinem Vortrag "Agile IT Operations kann auch in der Cloud produzieren". Die Kernbotschaft: Agile Organisation bzw. Produktion und Cloud Computing müssen sich nicht ausschließen. Wie das Institut damit flexibler, skalierbarer und schneller geworden ist und welche Lehren Jessen gezogen hat, wird er den Teilnehmern Ende Mai verraten. Schließlich werden CIO-Herausgeber Horst Ellermann und Volker Muhr, seines Zeichens Leiter Beschaffung IT-Dienstleistungen der Deutschen Bahn, im Rahmen einer Podiumsdiskussion über das spieltheoretische Modell, mit dem die Bahn 1,2 Mrd. Euro an IT-Dienstleistungen vergeben hat, diskutieren.

