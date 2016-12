Die Sicherheitsexperten von Avast untersuchen jedes Jahr, welche Android-Apps am häufigsten installiert wurden, aber auch, welche Anwendungen am meisten Daten, Strom oder Leistung verbrauchen. Auch in diesem Jahr hat Avast seine Ranglisten wieder veröffentlicht, und vor allem in Sachen Ressourcenverbrauch finden sich dabei einige Anwendungen, die auf einer großen Anzahl von Android-Smartphones weltweit installiert sind.

Unsere Auswahl ist eine Mischung aus den zwei Top-Ten-Listen von Avast, die getrennt nach Auto-Start-Apps und händisch gestarteten Anwendungen geführt werden.Facebook: Auf Platz eins der Auto-Start-Apps gelegen, belastet die Facebook-App für Android den Smartphone-Prozessor besonders stark. Weiter hinten in der Liste sind zudem der Seitenmanager von Facebook sowie der Messenger zu finden.

Diese zehn Apps bremsen das Smartphone aus

Snapchat: An der Spitze der manuell zu startenden Apps liegt Snapchat. Die App ist außerdem in Sachen Berechtigungen auffällig gierig und findet sich ebenso in den Top Ten beim Strom- und Datenverbauch.

Spotify: Der populäre Musik-Streming-Dienst Spotify zählt nicht zu den anspruchslosesten Apps, der Prozessor des Smartphones wird ordentlich gefordert.

Google Maps: Während Google Maps mit dem Akku schonender umgeht als früher, ist der Leistungshunger der Navi-App ungebrochen.

Instagram: Instagram gehört zu Facebook, doch das darf keine Ausrede dafür sein, dass die App deutlich mehr Leistung benötigt und das Smartphone stärker bremst als vergleichbare Anwendungen.

Tinder: Die Partnersuche mag mit Tinder hier und da flott laufen, das Smartphone tut es allerdings eher nicht mehr, wenn die App aktiv ist.

Amazon Shopping: Einkaufen über das Smartphone ist bequem und liegt im Trend, genügend Power sollte man für die Amazon-App aber besitzen, sonst geht schnell nichts anderes mehr.

musical.ly: Mit dieser App können lustige Lip-Sync-Videos angefertigt werden, die jedoch den Prozessor ebenso stark belasten wie das Datenkontingent.

Line Messenger: Der Instant Messenger Line arbeitet oft im Hintergrund, belastet aber auch dort den Prozessor über die Norm.

BBM: Der Blackberry Messenger, der für alle Android-Smartphones verfügbar ist, zählt ebenfalls zu den leistungshungrigen Anwendungen.

Die kompletten Ergebnisse der Untersuchung sind auf der Avast-Homepage zu finden (PDF).

